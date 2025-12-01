Nóng sốt liên tục 10 ngày, vừa nhập viện đã nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng hoại tử phổi và suy hô hấp nặng do vi khuẩn Whitmore, bệnh nhi 15 tuổi được cứu sống sau hơn 40 ngày điều trị tích cực.

Sau 40 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi nhiễm vi khuẩn Whitmore đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thành công cứu sống bệnh nhi mắc bệnh Whitmore. Trước khi nhập viện hơn 10 ngày, bệnh nhi 15 tuổi (ngụ Thanh Hóa) liên tục sốt nóng theo cơn, cao nhất 38,5 độ, kèm ho nhiều, mệt, ăn uống kém. Tình trạng trẻ diễn tiến nhanh, sốt cao liên tục, đau ngực, khó thở và suy kiệt.

Gia đình có đưa em đến một bệnh viện khác để điều trị nhưng bệnh vẫn nặng dần, buộc phải chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc nặng, suy hô hấp, đau ngực nhiều.

Tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được xác định bị hoại tử phổi, tràn khí, tràn mủ màng phổi, tràn khí trung thất do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (Whitmore), tiên lượng rất nặng.

Trẻ phải thở máy, phẫu thuật bóc tách màng phổi và dẫn lưu liên tục, dùng kháng sinh phối hợp, hồi sức tích cực và hỗ trợ dinh dưỡng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhiều lần trở nặng, ê-kíp phải hội chẩn liên tục và nhận hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến trung ương.

Sau hơn 40 ngày, tình trạng trẻ cải thiện, ổn định và được cho xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quang Hà, khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết Whitmore (melioidosis) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Đây là loại vi khuẩn có độc lực cao, tỷ lệ không qua khỏi khi mắc Whitmore dao động 40-60%. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể mất mạng chỉ trong vòng một tuần.

Việc điều trị bệnh thường kéo dài, nhiều biến chứng và tốn kém; khoảng 2-6% bệnh nhân có thể tái phát nếu không tuân thủ phác đồ đủ 3-6 tháng sau giai đoạn cấp.

Bệnh Whitmore hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại nơi bị ô nhiễm. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng.