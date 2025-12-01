Bé gái 12 tuổi nhập viện với vùng kín chảy máu

Bé gái được gia đình đưa vào Bệnh viện Hùng Vương, sau khi tự nhét một cục xà phòng vào vùng nhạy cảm trong lúc tắm tại nhà.

Dị vật được bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC.

Ngày 1/12, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi nhập viện vì có dị vật ở vùng nhạy cảm.

Theo người nhà, bé thực hiện hành vi khi tắm một mình. Khi nhận thấy sự việc bất thường, gia đình lập tức đưa con đến khoa cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, lấy dị vật ra và đánh giá tình trạng tổn thương vùng nhạy cảm để can thiệp kịp thời. Hiện sức khỏe bé ổn định sau khi được xử lý.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho hay trẻ vị thành niên 10-16 tuổi dễ gặp tình huống này vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là trẻ thường tò mò khám phá cơ thể khi bước vào tuổi dậy thì nhưng thường thiếu kiến thức và ngại hỏi cha mẹ.

Thứ hai, thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản khiến trẻ thử nghiệm hành vi nguy hiểm mà không nhận thức được rủi ro. Thứ ba, một số trẻ tiếp xúc với thông tin không phù hợp trên mạng xã hội, dẫn đến hành động bộc phát. Ngoài ra, căng thẳng, rối loạn tâm lý hoặc việc không biết xử lý các triệu chứng vùng kín cũng là yếu tố khiến trẻ nhét dị vật.

Việc nhét dị vật vào vùng nhạy cảm có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Dị vật dễ làm tổn thương niêm mạc, gây đau đớn, chảy máu, nhiễm trùng hoặc kẹt dị vật. Nếu không được xử lý kịp thời, tổn thương có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản của trẻ.

Các bác sĩ nhấn mạnh đây không phải lỗi của trẻ mà là dấu hiệu cho thấy thiếu sự hướng dẫn và giám sát từ người lớn.

Phụ huynh được khuyến cáo tạo không gian trò chuyện an toàn, hướng dẫn trẻ về cơ thể và nguy cơ các hành vi nguy hiểm, quan sát các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi cần. Việc la mắng hoặc chỉ trích trẻ có thể khiến trẻ xấu hổ, giấu giếm sự việc, làm tăng nguy cơ tổn thương.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Trường học cần cung cấp kiến thức giới tính và sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi, đồng thời hỗ trợ tâm lý khi phát hiện sự thay đổi hành vi của trẻ.

Các hoạt động giáo dục sức khỏe nên được tăng cường để trẻ hiểu rõ hơn về cơ thể. Cộng đồng, gia đình và nhà trường cùng phối hợp sẽ tạo môi trường tích cực, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Sự việc là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của giáo dục sức khỏe sinh sản, giám sát và đồng hành cùng trẻ vị thành niên. Tai nạn nhét dị vật vào vùng nhạy cảm hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phụ huynh, nhà trường và cộng đồng phối hợp, lắng nghe và hướng dẫn trẻ chăm sóc cơ thể an toàn.