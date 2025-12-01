Loại nước uống buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tốt hơn thuốc bổ

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm giúp giảm tình trạng mất nước sau đêm dài, làm ấm bụng và hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành tốt hơn

Uống nước ấm giúp tăng cường tỷ lệ trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy calo, điều này gián tiếp hỗ trợ quá trình thanh lọc và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ảnh: Freepik.

Sau một giấc ngủ kéo dài 6-8 tiếng, cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu nước. Hệ tim mạch, tuần hoàn và tiêu hóa hoạt động chậm lại. Việc uống một ly nước ấm ngay khi thức giấc giúp bổ sung lại lượng nước đã mất, làm ấm cơ thể, thanh lọc cơ thể và khởi động lại nhiều chức năng quan trọng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ấm mang lại cảm giác dễ chịu hơn khi uống lúc bụng rỗng, đồng thời tạo một số đáp ứng sinh lý tích cực. Dưới đây là các lợi ích được ghi nhận từ thói quen này.

Nhiều lợi ích từ việc uống nước ấm

Theo Healthline, uống nước ấm buổi sáng là thói quen đơn giản nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích rõ ràng cho cơ thể sau một đêm dài. Nước ấm giúp hệ tiêu hóa hoạt động sớm hơn vì nước là yếu tố cần thiết để nhu động ruột vận hành, từ đó giúp thúc đẩy quá trình đào thải chất thải và độc tố, góp phần thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Nhiều người ghi nhận cảm giác giảm đầy bụng và đại tiện dễ dàng hơn khi bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm. Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cũng cho thấy nước ấm giúp đào thải khí và cải thiện vận động ruột, đặc biệt hữu ích với người tiêu hóa chậm.

Song song đó, việc uống nước ấm buổi sáng còn hỗ trợ sự tỉnh táo và hoạt động của hệ thần kinh. Cơ thể thường thiếu nước nhẹ sau giấc ngủ, dẫn đến mệt mỏi và giảm tập trung. Nghiên cứu năm 2019 cho thấy uống nước ngay khi thức dậy giúp tăng hoạt động hệ thần kinh trung ương, cải thiện khả năng tập trung và giảm lo âu. Nước ấm dễ uống hơn khi bụng rỗng, từ đó giúp bù nước nhanh và hiệu quả hơn.

Nước ấm mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nước ấm cũng có lợi cho hệ tuần hoàn. Nhiệt độ ấm làm các mạch máu giãn nhẹ, hỗ trợ dòng máu lưu thông thuận lợi. Điều này đặc biệt hữu ích với người dễ chóng mặt hoặc nặng đầu khi mới ngồi dậy khỏi giường, vì tuần hoàn được cải thiện giúp cơ thể ổn định hơn.

Bên cạnh đó, thận cần đủ nước để duy trì quá trình lọc các chất cặn bã. Việc bổ sung nước ấm ngay sau khi thức giấc giúp cơ thể nhanh chóng bù lại lượng nước đã mất qua hơi thở và mồ hôi, tạo điều kiện để thận hoạt động ổn định và quá trình đào thải chất dư thừa diễn ra thông suốt hơn.

Gợi ý đồ uống ấm buổi sáng

Bạn có thể kết hợp nước ấm với một số loại thực phẩm như chanh, gừng để vừa mang đến cảm giác ngon miệng, vừa tăng thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước ấm pha chút chanh

Nhiều người chọn thêm vài lát chanh hoặc vắt một ít nước cốt vào ly nước ấm. Chanh cung cấp vitamin C nhẹ và tạo vị dễ uống hơn. Dù không có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nước chanh giúp “thải độc”, nó có thể hỗ trợ bù nước tốt hơn nhờ hương vị tự nhiên, đồng thời kích thích nhẹ hệ tiêu hóa ở một số người.

Nước chanh ấm giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ thanh lọc cơ thể bằng cách kích thích tiêu hóa. Ảnh: Freepik.

Nước gừng ấm

Khi pha gừng với nước ấm sẽ tạo ra một loại đồ uống dễ chịu, phù hợp những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể có cảm giác khó chịu vùng bụng, theo WebMD. Tuy nhiên, người bị trào ngược dạ dày hoặc đang dùng thuốc chống đông cần lưu ý khi dùng thường xuyên.

Nước ấm pha mật ong

Một số người thích thêm một thìa nhỏ mật ong vào nước ấm. Mật ong giúp làm dịu cổ họng, đặc biệt vào buổi sáng, và tăng vị ngọt tự nhiên mà không cần đường. Đây là lựa chọn phù hợp với người hay khô họng khi mới ngủ dậy.

Nước ấm pha nghệ

Theo Eating Well, nước ấm pha nghệ thường được nhiều người sử dụng vào buổi sáng vì có thể mang lại một số lợi ích nhẹ cho hệ tiêu hóa và sức khỏe chung. Nghệ cung cấp các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm mức độ nhẹ, nhờ đó một số người cảm thấy giảm đầy bụng, dễ tiêu và ấm bụng hơn. Ở một số trường hợp bệnh nhẹ, thức uống này còn giúp cải thiện cảm giác cứng khớp sau khi ngủ dậy nhờ tính kháng viêm tự nhiên của nghệ.