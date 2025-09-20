347 công tơ điện chung cư bị thay gấp, điện lực trả lời thế nào?

Công ty Điện lực Chợ Lớn lên tiếng giải thích việc gấp rút thay đồng loạt 347 công tơ tại chung cư Everrich Infinity (phường Chợ Quán, TP.HCM).

Điện lực Chợ Lớn cho biết sẽ rút kinh nghiệm, chủ động phối hợp sớm hơn trong các lần thay định kỳ tiếp theo để người dân có thời gian sắp xếp. Ảnh: Việt Linh.

Công ty Điện lực Chợ Lớn đã có văn bản trả lời báo chí phản hồi thắc mắc của cư dân tòa nhà Everrich Infinity ở 290 An Dương Vương, phường Chợ Quán (quận 5 cũ), TP.HCM liên quan đến việc thay hàng loạt công tơ điện.

Theo đơn vị này, toàn bộ 347 công tơ tại chung cư được lắp đặt đồng loạt từ đầu năm 2021. Đến nay, các thiết bị đã đến hạn bảo trì định kỳ theo quy định của Thông tư 07/2019/TT-BKHCN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN) về đo lường đối với thiết bị nhóm 2. Vì công tơ được lắp cùng thời điểm nên đến hạn cũng được thay thế tập trung, giúp việc phối hợp với Ban quản lý và cư dân thuận tiện hơn.

Liên quan đến việc thông báo gấp, công ty cho biết ngày 7/9 đã làm việc với Ban quản lý chung cư để thống nhất lịch thay thế. Sau đó, ngày 8/9, Điện lực Chợ Lớn phát hành công văn chính thức, đến ngày 9/9 Ban quản lý mới thông báo tới cư dân, khiến thời gian chuẩn bị chỉ còn hai ngày trước khi triển khai (ngày 12/9).

Điện lực Chợ Lớn khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, chủ động phối hợp sớm hơn trong các lần thay định kỳ tiếp theo để người dân có thời gian sắp xếp. Đơn vị cũng cam kết việc thay công tơ không ảnh hưởng đến chất lượng cấp điện; mỗi hộ chỉ bị gián đoạn khoảng 10-15 phút trong quá trình thực hiện.