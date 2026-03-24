33 tuổi, huyết tương trắng đục vì thói quen đàn ông Việt thường làm

Sau cơn đau bụng dữ dội vì uống rượu, người đàn ông 33 tuổi đi cấp cứu và được chẩn đoán viêm tụy cấp, suy đa tạng, huyết tương trắng đục.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.B., mắc viêm tụy cấp thể hoại tử mức độ nặng (Balthazar E). Đây là thể bệnh nguy hiểm nhất, có nguy cơ tử vong cao do suy đa tạng.

Các bác sĩ phải lọc máu liên tục và thay huyết tương cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp và thường xuyên sử dụng rượu bia. Hai ngày trước khi nhập viện, anh có uống nhiều rượu, và bị đau bụng dữ dội. Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Yên.

Tại đây, bệnh nhân được đặt sonde dạ dày, dùng thuốc giảm đau và kháng sinh. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà nhanh chóng chuyển nặng với biểu hiện bụng chướng, dịch dạ dày màu nâu đen, buộc phải chuyển tuyến.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, kết quả chụp CT và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng, có nhiều dịch ổ bụng, toan chuyển hóa và mức triglyceride tăng cao gấp 10 lần bình thường. Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp thể hoại tử Balthazar E, kèm suy thận và hạ canxi máu, lập tức chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Khi nhập khoa, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch với biểu hiện suy đa tạng, khó thở, thở nhanh nông, bụng chướng căng, đau nhiều, áp lực ổ bụng tăng cao và xuất hiện vân tím toàn thân. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời lọc máu liên tục 3 lần và thay huyết tương.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Anh bắt đầu tỉnh táo, ăn uống trở lại, áp lực ổ bụng giảm, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định. Bệnh nhân được cai máy thở, rút ống nội khí quản và chuyển sang hỗ trợ thở oxy dòng cao.

Bác sĩ chuyên khoa I Thái Văn Tiệp, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết viêm tụy cấp thể hoại tử là biến chứng nặng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Khi mỡ máu tăng cao dẫn đến tắc nghẽn ở các mao mạch tụy, gây thiếu máu nuôi dưỡng mô tụy, hậu quả là gây ra hoại tử mô và toan hóa máu. Đây chính là dấu hiệu viêm tụy cấp. Đồng thời, triglyceride tác dụng nhanh với men lipase của tụy tạo thành các axit béo tự do với nồng độ cao. Khi đó, các tế bào tuyến tụy sẽ bị nhiễm độc và hình thành các tổn thương tại chỗ gây ra viêm tụy cấp.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, chướng bụng, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Bên cạnh đó, việc hạn chế rượu bia, kiểm soát mỡ máu và duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh.