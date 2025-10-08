314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang đã trở về

Chỉ sau 3 ngày, toàn bộ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh, An Giang) đã được vận động và truy tìm trở lại.

Ngày 8/10, công an tỉnh An Giang cho biết đã vận động và truy tìm trở về toàn bộ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Mỹ Thuận.

314 học viên đã được vận động và truy tìm trở lại. Ảnh. T. Dũng.

Trưa 5/10, một số học viên tại cơ sở không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, xô xát và gây rối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, nhóm học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài.

Ngay sau vụ việc, công an tỉnh An Giang chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm và vận động học viên trở lại cơ sở.

Đến 9h30 sáng 8/10, toàn bộ 314 học viên đã được vận động và truy tìm trở lại. Qua lấy lời khai, cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ 14 đối tượng trong đó 9 người bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, và 5 người về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.