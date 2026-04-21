3 thực phẩm giúp trẻ thông minh vượt trội, 'học nhanh nhớ lâu'

Không cần thực phẩm đắt tiền, chỉ với 3 món quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cha mẹ đã có thể hỗ trợ não bộ của trẻ phát triển mạnh mẽ.

Một số loại cá biển như cá hồi, cá tuyết... rất giàu DHA, giúp hỗ trợ não bộ cho trẻ hiệu quả. Ảnh: Baidu Health.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành và hoàn thiện cấu trúc não của trẻ, đặc biệt ở giai đoạn tiểu học, khi khả năng ghi nhớ, tư duy và tập trung đang phát triển mạnh mẽ. Nếu được cung cấp đúng dưỡng chất, não bộ không chỉ hoạt động hiệu quả hơn mà còn tạo nền tảng lâu dài cho việc học tập sau này.

Dưới đây là 3 nhóm thực phẩm được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ phát triển trí não, vừa dễ tìm, dễ chế biến lại phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ, theo Tencent News.

Cá biển sâu - nguồn DHA tự nhiên cho trí não

Cá biển sâu luôn được xem là thực phẩm "vàng" cho não bộ nhờ hàm lượng DHA dồi dào - loại axit béo omega-3 cấu thành nên tế bào thần kinh. DHA chiếm tỷ lệ lớn trong chất xám của não, đóng vai trò quan trọng trong việc:

Tăng cường khả năng ghi nhớ và học hỏi.

Cải thiện sự tập trung và tốc độ xử lý thông tin.

Hỗ trợ phát triển thị giác và khả năng phối hợp tay - mắt.

"Hướng dẫn về dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em và thanh thiếu niên" của Hiệp hội dinh dưỡng Trung Quốc cho thấy trẻ được bổ sung cá biển sâu đều đặn thường có khả năng nhận thức và phản xạ tốt hơn so với trẻ thiếu hụt dưỡng chất này.

Những loại cá nên ưu tiên bao gồm cá hồi, cá tuyết, cá vược, cá thu nhỏ (ít thủy ngân). Đây đều là những loại cá ít xương, thịt mềm, dễ tiêu hóa, phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.

Lưu ý: Cố gắng nấu bằng cách hấp, kho, hạn chế chiên rán ở nhiệt độ cao vì có thể làm biến đổi cấu trúc DHA, khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm đáng kể. Đồng thời, chỉ nên cho trẻ ăn 2-3 bữa cá mỗi tuần để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Trứng - "kho dinh dưỡng" hỗ trợ trí nhớ

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, đặc biệt là lòng đỏ trứng, nơi chứa nhiều lecithin và choline, 2 hợp chất quan trọng đối với hoạt động của não bộ. Sau khi vào cơ thể, choline sẽ tham gia vào quá trình tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò:

Tăng cường khả năng ghi nhớ.

Hỗ trợ quá trình học tập và xử lý thông tin.

Cải thiện sự tập trung.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin nhóm B và một lượng nhỏ DHA, giúp nuôi dưỡng toàn diện cả não bộ lẫn cơ thể. Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc khuyến nghị học sinh tiểu học nên ăn một quả trứng mỗi ngày để đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu protein hàng ngày.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ cần 1 quả trứng là đủ. Ăn quá nhiều có thể gây dư thừa cholesterol. Với trẻ dị ứng trứng, có thể thay thế bằng đậu phụ, thịt nạc hoặc các loại đậu giàu protein.

Rau bina - "Trợ thủ bổ máu" giúp tăng tập trung

Rau bina (cải bó xôi) là nguồn cung cấp sắt, axit folic và vitamin K dồi dào, những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động bình thường của não bộ.

Trong đó, sắt đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển oxy lên não. Khi thiếu sắt, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như:

Mất tập trung, dễ xao nhãng.

Hay mệt mỏi, uể oải.

Khả năng ghi nhớ giảm sút.

Việc bổ sung rau bina đúng cách sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng này, đồng thời hỗ trợ quá trình tạo máu và tăng cường sức đề kháng.

Lưu ý: Rau bina chứa axit oxalic - chất có thể cản trở hấp thu canxi. Vì vậy, cần chần sơ qua nước sôi trước khi chế biến để loại bỏ chất này.

Không chỉ ăn gì quan trọng, mà ăn vào thời điểm nào cũng quyết định lớn đến hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của não bộ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc lựa chọn đúng khung giờ để bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ giúp não bộ của trẻ hoạt động hiệu quả hơn, duy trì sự tỉnh táo và tập trung suốt cả ngày:

Buổi sáng (7:30-8:00): Một bữa sáng kết hợp trứng, cháo ngũ cốc và bánh trứng rau bina sẽ cung cấp protein, tinh bột chậm và vi chất cần thiết, giúp kích hoạt não bộ sau một đêm dài, để trẻ vào lớp với trạng thái tỉnh táo, tiếp thu bài tốt hơn.

Buổi trưa (12:00-12:30): Bữa trưa với cá hấp, cơm ngũ cốc và rau xanh giúp bổ sung DHA, năng lượng và vitamin, từ đó duy trì hoạt động của não bộ trong suốt buổi chiều, hạn chế tình trạng mệt mỏi, uể oải khi học tập.