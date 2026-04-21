Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy nhiều loại kem chống nắng phổ biến

Cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm do vi phạm hồ sơ pháp lý, trong đó có nhiều loại kem chống nắng. Doanh nghiệp đứng tên công bố sản phẩm bị phạt 75 triệu đồng.

Kem chống nắng Anessa do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam đứng tên công bố bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi. Ảnh: S.P.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, đồng thời yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, trong đó có sản phẩm kem chống nắng Anessa.

Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++, Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose nằm trong danh mục bị thu hồi do doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo cơ quan quản lý, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội; người đại diện pháp luật là ông Lê Viết Năm) đã kinh doanh mỹ phẩm không đáp ứng quy định về hồ sơ sản phẩm. Vi phạm này được xác định đối với 37 sản phẩm cùng thời điểm kiểm tra, là tình tiết tăng nặng.

Kem chống nắng Skin Aqua do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam đứng tên công bố bị thu hồi và tiêu huỷ.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 75 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung). Mức phạt được áp dụng cho tổ chức trên cơ sở nhân đôi khung phạt của cá nhân và tính đến yếu tố tăng nặng do số lượng sản phẩm vi phạm.

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng buộc công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Các sản phẩm này cũng nằm trong danh mục 60 mỹ phẩm đã bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố theo quyết định trước đó của Cục Quản lý Dược.

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… Trong đó, sản phẩm kem chống nắng Anessa được người tiêu dùng sử dụng phổ biến cũng nằm trong diện phải thu hồi do vi phạm về hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay an toàn sản phẩm.



Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này.