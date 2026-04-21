Thông tin y khoa chính thống là nói không với 'hù dọa' để trục lợi

Dù kiến thức y khoa hiện nay rất dễ tiếp cận, không ít người vẫn chọn chữa bệnh theo "hàng xóm" hoặc AI thay vì đến bệnh viện, dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện đáng tiếc.

Hình ảnh đơn thuốc do ChatGPT tạo ra được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện diễn ra ngày 21/4, ThS.BS Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện FV, nêu lên thực trạng đáng lo ngại khi nhiều người vẫn giữ thói quen chữa bệnh theo lời truyền miệng hoặc quá phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tự chẩn đoán.

"Các công cụ trực tuyến dù thông minh đến đâu cũng không thể thay thế việc thăm khám trực tiếp và sự thấu hiểu tình trạng riêng biệt của từng cá nhân", bác sĩ Đạt cảnh báo.

Theo bác sĩ Đạt, để ngăn chặn các thông tin lệch lạc đang tràn lan trên môi trường số, việc các chuyên gia chủ động livestream hoặc viết bài tư vấn là hành động cấp thiết. Sự chủ động này nhằm mục đích lan tỏa kiến thức y khoa chính thống, giúp người dân có nguồn tham khảo đáng tin cậy thay vì lạc lối giữa "ma trận" tin đồn.

Để đảm bảo thông tin y khoa đến tay người dân, mọi hoạt động chuyên môn của các bác sĩ làm việc tại bệnh viện này đều phải tuân thủ ba bộ quy chuẩn. Trong đó gồm đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hành và bộ quy tắc ứng xử. Các bác sĩ trước khi hành nghề đều phải cam kết tuân thủ những nguyên tắc này, đảm bảo mọi thông tin cung cấp ra cộng đồng đều dựa trên chứng cứ khoa học, không mang tính cá nhân và không nhằm mục đích thương mại.

Thực trạng "dùng thuốc theo lời đồn" vẫn đang bủa vây người dân các khu vực từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Nhận định về vấn đề này, đại diện Hệ thống nhà thuốc Long Châu đã chia sẻ những thông tin đáng chú ý về sự "lên ngôi" đầy rủi ro của các "bác sĩ Google" hay "bác sĩ AI".

Minh chứng rõ nhất là ghi nhận thực tế tại các hiệu thuốc cho thấy nhiều bệnh nhân chỉ nhập viện khi tình trạng đã chuyển nặng. Đây là hệ lụy trực tiếp từ việc người dân tự ý điều trị theo lời khuyên cảm tính của hàng xóm hoặc người quen thay vì tìm đến sự tham vấn của các chuyên gia y tế.

Tuy nhiên, dữ liệu từ các nền tảng số đã phác họa một xu hướng mới: Người dân đang có nhu cầu cực kỳ lớn về kiến thức y khoa chính thống để đối soát với các tin đồn thất thiệt. Đáng chú ý, hơn một nửa lượng truy cập vào các website y tế hiện nay tập trung vào việc tra cứu kiến thức bệnh lý thay vì mục đích mua sắm thuần túy. Điều này cho thấy sự thiếu hụt các kênh thông tin y khoa dễ hiểu nhưng có độ tin cậy cao cho người dân.

Việc siết chặt quy chuẩn nội dung được xem là yếu tố "sống còn" để bảo vệ người bệnh. Theo đó, mọi thông tin y khoa khi phổ biến ra công chúng phải được xây dựng khắt khe trên nền tảng y học thực chứng, dựa trên bằng chứng khoa học và nghiên cứu lâm sàng minh bạch. Đồng thời, cần loại bỏ hoàn toàn lối diễn đạt suy diễn hoặc các thủ thuật "hù dọa" nhằm mục đích trục lợi thương mại.