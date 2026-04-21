Thử nghiệm điều trị tái tạo khớp gối đầu tiên trên thế giới

Các bác sỹ tại Nhật Bản chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm trên người đối với một phương pháp điều trị tái tạo nhằm chữa trị đồng thời xương và sụn đầu gối bị tổn thương, qua đó mang lại một lựa chọn thay thế tiềm năng cho phẫu thuật thay khớp.

Theo các thành viên nhóm nghiên cứu từ Đại học Keio và Đại học Y tế Fujita, đây sẽ là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới về việc cấy ghép vật liệu in 3D được tạo ra từ các tế bào lấy từ mô mỡ của con người vào đầu gối bị tổn thương.

Nhóm nghiên cứu này đang hợp tác với công ty khởi nghiệp Cyfuse Biomedical của Nhật Bản, đơn vị sở hữu công nghệ sản xuất vật liệu cấy ghép.

Bắt đầu từ tháng Bảy, thử nghiệm sẽ tập trung vào các bệnh nhân mắc chứng hoại tử xương vô căn ở khớp gối (Idiopathic osteonecrosis of the knee), một tình trạng khiến phần xương ở đầu gối bị suy yếu và tiêu biến dần.

Công nghệ in 3D sinh học của Cyfuse tạo ra các vật liệu ba chiều bằng cách sử dụng tế bào mà không cần chất phụ gia nhân tạo. Công ty cho biết những vật liệu này ít có khả năng bị cơ thể bệnh nhân đào thải hơn.

Các bác sỹ sẽ cấy ghép vật liệu hình trụ có đường kính 8mm vào xương đầu gối bị tổn thương của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y tế Fujita ở Toyoake, gần Nagoya, và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo.

Nhóm nghiên cứu cho biết vật liệu được cấy ghép sẽ giải phóng các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tái tạo xương và sụn.

Khi sụn khớp gối bị mỏng đi, các xương trong khớp bắt đầu cọ xát vào nhau, gây đau và khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Y học tái tạo đã có những tiến bộ nhưng cho đến nay vẫn chưa thể chữa được tổn thương xương.

Một phương pháp điều trị hàng đầu cho chứng đau khớp gối mạn tính là thay khớp nhân tạo, vốn đặt gánh nặng rất lớn lên bệnh nhân.

Phương pháp mới của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã được thử nghiệm trên lợn để kiểm tra độ an toàn trước khi tiến hành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Giáo sư Yasuo Niki, Đại học Y khoa Fujita chuyên về điều trị tái tạo khớp cho biết: “Đây là một nỗ lực mới trong điều trị hoại tử xương."

Nếu hiệu quả được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng, phương pháp này có thể mang đến cách điều trị mới cho hàng triệu người mắc bệnh thoái hóa khớp gối.

Vào tháng 1, Cyfuse đã bắt đầu một thử nghiệm lâm sàng nhằm tái tạo các dây thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân bị tổn thương thần kinh ở ngón tay.

Phương pháp này sử dụng các cấu trúc hình ống được tạo ra từ tế bào dây rốn. Ông Masahiro Sanjo, Giám đốc tài chính của Cyfuse cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng một mô hình kinh doanh dựa trên các sản phẩm y học tái tạo độc đáo mới của mình và đóng góp vào sự mở rộng của thị trường đang phát triển này”.