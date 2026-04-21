Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh dẫn đầu Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản

Hệ thống BVĐK Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026” tại lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026.

Sự kiện diễn ra ngày 18/4 tại Marina Bay Sands (Singapore), với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia y tế và các tổ chức uy tín trong khu vực.

Ông Trần Văn Doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á, đại diện ban tổ chức, cho biết các đơn vị được đánh giá qua quy trình kéo dài 5 tháng với tiêu chí nghiêm ngặt, gồm hiệu quả chuyên môn, công nghệ, trải nghiệm bệnh nhân, năng lực vận hành, uy tín thương hiệu, tác động xã hội. Các yếu tố như trình độ đội ngũ chuyên gia, khả năng cá thể hóa điều trị, hiệu quả xử lý ca khó và chi phí hợp lý được xem xét kỹ.

Mô hình điều trị toàn diện “kiềng ba chân” chuẩn quốc tế

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng cho biết, tại Việt Nam, việc chẩn đoán và điều trị vô sinh hiếm muộn trước đây thường tách rời giữa nam và nữ, chủ yếu diễn ra ở cấp quy mô nhỏ lẻ. Trong khi đó, tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu tiếp cận toàn diện trên cả hai vợ chồng và cần sự phối hợp liên chuyên khoa trong bệnh viện đa khoa hiện đại để nâng cao hiệu quả, độ an toàn trong điều trị, đặc biệt với các trường hợp phức tạp.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng (giữa), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội, nhận giải thưởng “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Từ thực tiễn này, IVF Tâm Anh tiên phong xây dựng mô hình điều trị toàn diện chú trọng “kiềng ba chân”, kết hợp hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ và hệ thống lab nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5, đồng thời triển khai công nghệ sàng lọc di truyền hiện đại tại chỗ, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao tỷ lệ thành công. Người bệnh được chăm sóc liên tục từ điều trị hiếm muộn đến thai kỳ và sinh nở, hướng tới mục tiêu sức khỏe toàn diện cho cả mẹ và bé.

IVF Tâm Anh tích hợp “kiềng ba chân” trong điều trị vô sinh, giúp tăng tỷ lệ thành công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Để hiện thực hóa mô hình này, IVF Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hàng đầu thế giới từ Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch… Nổi bật là hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép theo dõi liên tục và lựa chọn phôi chính xác, cùng mô hình “lab trong lab” chuẩn siêu sạch ISO 5 đạt kỷ lục châu Á.

Hệ thống nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp AI tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ có thai cộng dồn tại IVF Tâm Anh đạt trung bình 82,8%, riêng phụ nữ dưới 28 tuổi đạt 90,3%. Ngay cả với trường hợp vô sinh phức tạp như phụ nữ lớn tuổi, suy buồng trứng, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, có nhiều bệnh nền, nam giới không có tinh trùng… tỷ lệ này vẫn đạt 72,3%, mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực.

Hệ thống phòng lab nuôi cấy phôi chuẩn ISO 5 đặt bên trong phòng lab thao tác trứng, tinh trùng chuẩn ISO 6. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Chi phí tối ưu thu hút bệnh nhân quốc tế

Trong khu vực, các trung tâm IVF tại Singapore và Thái Lan nổi bật về công nghệ và dịch vụ quốc tế, nhưng chi phí điều trị cao hơn đáng kể so với Việt Nam. Theo Forbes, một chu kỳ IVF tại Việt Nam khoảng 4.000- 5.000 USD , chỉ bằng 1/3 so với nhiều nước ASEAN, thấp hơn rất nhiều so với mức hơn 30.000 USD tại Mỹ. Lợi thế chi phí đi kèm hiệu quả điều trị ngày càng cải thiện giúp Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại ASEAN.

Trong đó, IVF Tâm Anh là đơn vị tiêu biểu, thu hút hàng nghìn bệnh nhân quốc tế mỗi năm. Mỗi trường hợp được xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp với thời gian lưu trú ngắn. Trung tâm còn triển khai tư vấn trực tuyến 1-1 miễn phí, hỗ trợ thủ tục pháp lý, phiên dịch, hướng dẫn lưu trú, theo dõi sau điều trị, giúp nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân quốc tế và kiều bào.

Các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều quốc gia đã tìm con thành công tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thị trường IVF tại Việt Nam hiện tăng trưởng trung bình 7,47% mỗi năm, cao hơn mức toàn cầu. Góp phần vào xu hướng này, IVF Tâm Anh đã phát triển 5 cơ sở lớn tại Hà Nội và TP.HCM, phục vụ hơn 100.000 lượt khách mỗi năm và 5 lần liên tiếp đạt chứng nhận chất lượng quốc tế RTAC. Những thành tựu này không chỉ khẳng định năng lực của IVF Tâm Anh mà còn phản ánh bước tiến của y học Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng của du lịch y tế trong khu vực.