Robot AI đầu tiên tại Việt Nam thay khớp chuẩn xác từng mm

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint chủ động hoàn toàn, hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn, thao tác với độ chuẩn xác vượt trội.

Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Mỹ) thông qua, đưa vào sử dụng tại Mỹ. Với robot tại Bệnh viện Tâm Anh, Việt Nam trở thành nước thứ 9 sở hữu hệ thống phẫu thuật hiện đại này.

Robot CUVIS-Joint được theo dõi, nghiên cứu và thống kê trong nhiều năm với hàng chục nghìn ca phẫu thuật; gây chú ý khi đánh giá trên 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới và chưa ghi nhận bất cứ biến chứng phẫu thuật nghiêm trọng nào tính đến nay, theo thông tin từ hãng sản xuất Curexo.

Bác sĩ phẫu thuật thay khớp gối cho người bệnh bằng robot AI thế hệ mới CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Trước đây, với phẫu thuật thay khớp truyền thống, việc xác định và cắt xương không chính xác sẽ ảnh hưởng đến độ sâu, độ mịn của mặt lát cắt xương, góc cắt xương và góc xoay, tổn thương mô mềm hoặc sai lệch trong thao tác đặt khớp nhân tạo… Điều này dẫn đến nguy cơ sau phẫu thuật như trật khớp (trong thay khớp háng) hay lệch trục chi, lỏng gối, đặt khớp sai vị trí hoặc không tương thích hoàn toàn giữa bề mặt xương và khớp nhân tạo (trong thay khớp gối), nguy cơ tái phẫu thuật cao hơn.

Vài năm gần đây, kỹ thuật thay khớp gối có nhiều bước tiến, song độ chính xác và kết quả phẫu thuật còn phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của bác sĩ trong cưa xương và cân bằng phần mềm (mô mềm).

Trong khi đó, robot AI CUVIS-Joint giúp bác sĩ khắc phục tối đa hạn chế nói trên, chuẩn hóa và nâng cao độ chính xác của phẫu thuật thay khớp vượt xa kỹ thuật trước.

Phần mềm chuyên dụng của robot CUVIS-Joint giúp bác sĩ kiểm tra và cân bằng tối ưu cấu trúc khớp, mô mềm và trục chi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết robot CUVIS-Joint được chứng minh hiệu quả và độ an toàn vượt trội, đặc biệt là đảm bảo chất lượng ca mổ khi chuẩn hóa thông số và hỗ trợ bác sĩ trong những thao tác dễ sai sót và “tốn sức” nhất. Từ đó, thiết bị tăng cường năng lực phẫu thuật của bác sĩ đối với bệnh lý thoái hóa khớp đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Robot giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ “đo ni đóng giày” cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên của người bệnh. Theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng mm, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh; tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi.

Robot AI chủ động cắt xương chuẩn xác từng mm theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt. Ảnh cắt từ website thương hiệu.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú Trương Hữu Bảo, Trưởng chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 (nay là phường Tân Hưng), cho biết robot CUVIS-Joint có khả năng dự đoán chính xác kích thước khớp nhân tạo cho từng trường hợp người bệnh, độ chính xác lên đến 100% với xương chày và 98,9% với xương đùi; giúp giảm nguy cơ sai lệch kích thước và tăng độ phù hợp của khớp sau mổ. Sai lệch kích thước là nguyên nhân thường gặp dẫn đến đau và giảm tuổi thọ khớp.

Ngay sau khi được Sở Y tế TP.HCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Tâm Anh liên tiếp phẫu thuật hơn 20 ca thay khớp bằng robot AI này, mang lại hiệu quả vượt trội về mức độ chính xác trong thao tác phẫu thuật, người bệnh giảm đau và hồi phục nhanh.

Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Tuấn thăm, chúc mừng bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bà Hà (74 tuổi) là ca thay khớp đầu tiên bằng robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Bệnh nhân bị đau nhức khớp gối cả 2 chân hơn 20 năm, đi lại khó khăn. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Tâm Anh cho thấy bà Hà bị thoái hóa khớp độ 4, lớp sụn gần như không còn, hai đầu xương va chạm vào nhau gây biến dạng khớp gối, trục chi vẹo trong hơn 10 độ. Bà được chỉ định thay khớp gối bằng robot thế hệ mới CUVIS-Joint.

Ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân có thể thẳng chân, giảm đau đáng kể, tự thực hiện sinh hoạt cá nhân. Chỉ 3 ngày sau phẫu thuật, bà Hà dự định kế hoạch thay khớp gối ở chân còn lại trong thời gian sắp tới.

Thầy thuốc ưu tú, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với việc đầu tư hệ thống robot CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp chủ động hoàn toàn, bệnh viện không chỉ nâng cao kết quả điều trị cho người bệnh, mà còn chuẩn hóa kỹ thuật giữa các phẫu thuật viên, tiệm cận tiêu chuẩn phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.