Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới

Kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất Micra AV2 được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, với tỷ lệ thành công 100%, nhiều ưu điểm vượt trội.

Tại lễ vinh danh chiều 26/2, đại diện Medtronic - tập đoàn thiết bị y tế hàng đầu tại Mỹ - trao chứng nhận đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Dịp này, TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, được trao chứng nhận thành tựu “Chuyên gia thực hiện thành công ca cấy máy tạo nhịp không dây Micra AV - Thế hệ 2 đầu tiên tại Việt Nam”, một vinh dự lớn trước thềm kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Ông Mongkol Sankum - đại diện Medtronic, Mỹ (thứ 5 từ phải sang) - trao chứng nhận cho giáo sư Võ Thành Nhân (đứng giữa) và tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Mongkol Sankum - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào - cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là một trong số ít cơ sở y tế triển khai được kỹ thuật cấy máy tạo nhịp không dây nhờ đáp ứng tiêu chí khắt khe về trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia tim mạch giàu kinh nghiệm.

Đại diện Medtronic cũng nhận định trình độ và kinh nghiệm ngày càng nâng cao của đội ngũ bác sĩ Việt Nam phản ánh vị thế và năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của y khoa Việt Nam trong khu vực.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chuẩn bị đưa máy tạo nhịp không dây thế hệ mới Micra AV2 vào buồng tim người bệnh.

Micra AV2 là thế hệ máy tạo nhịp tim không dây mới nhất trên thế giới, kích thước chỉ bằng viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2 g, nhẹ hơn 93% so với máy tạo nhịp có dây truyền thống. Thời gian thực hiện ngắn chỉ 30-45 phút, không cần tạo túi máy dưới da ngực và không sử dụng dây dẫn. Tuổi thọ pin có thể lên đến 16 năm, phù hợp cả với người bệnh trẻ, hạn chế phải thay máy nhiều lần so với thế hệ cũ.

Thiết bị được đưa trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi, để điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim bao gồm hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm, còn gọi là hội chứng suy nút xoang, blốc nhĩ thất cao độ, rung nhĩ đáp ứng thất chậm…

Cận cảnh máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất Micra AV2 được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai đầu tiên tại Việt Nam.

Theo giáo sư Võ Thành Nhân, hai bệnh nhân đầu tiên vừa được cấy Micra AV2 thành công tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đều trên 70 tuổi, bị suy nút xoang và rối loạn nhịp chậm nguy hiểm. Hai trường hợp này điều trị nội khoa không hiệu quả, bắt buộc phải cấy máy tạo nhịp, để phòng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Hai ca thủ thuật diễn ra trong phòng can thiệp hybrid (Hybrid Cath Lab) cao cấp, với sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số. Sau can thiệp, nhịp tim duy trì 60-70 lần/phút, không còn khoảng ngừng xoang kéo dài. Bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện sau 3 ngày.

TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân (giữa) hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân sau một ngày được can thiệp cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất.

Tính đến tháng 2/2026, Việt Nam thực hiện 79 ca cấy máy tạo nhịp không dây với nhiều thế hệ thiết bị khác nhau, trong đó, riêng TTND.GS.TS.BS Võ Thành Nhân là “Chuyên gia thực hiện nhiều ca cấy máy tạo nhịp không dây nhất” với 57 ca, bao gồm cả thiết bị thế hệ không dây mới nhất, với tỷ lệ thành công 100%.

Với những thành tựu này, giáo sư Nhân cùng Trung tâm Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về can thiệp tim mạch không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

Để đáp ứng nhu cầu tầm soát và điều trị bệnh tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chủ động đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhân lực và công nghệ cao, chuyên sâu. Trung tâm Tim mạch Can thiệp được trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), siêu âm lòng mạch (IVUS), đo sinh lý mạch vành (iFR/FFR), chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT), “Siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

“Siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt giúp “khảo sát” lòng mạch vành để đánh giá chính xác mức độ hẹp của mạch vành.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho rằng việc tiên phong triển khai cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới phản ánh xu hướng chuyển dịch của y tế Việt Nam đó là làm chủ công nghệ cao, điều trị tại chỗ, hạn chế ra nước ngoài và tối ưu chi phí cho người bệnh theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển y tế tư nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.