Bệnh viện Tâm Anh đạt chuẩn ISO chẩn đoán hình ảnh đầu tiên phía nam

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia công nhận đạt chuẩn ISO 15189:2022 ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Đây là chứng nhận cao cấp được trao cho một bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM và khu vực miền Nam. ISO 15189:2022 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO, trụ sở tại Thụy Sĩ) ban hành ngày 8/12/2022, quy định các yêu cầu về năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng xét nghiệm y học, trong đó có chẩn đoán hình ảnh.

Việc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đạt chuẩn ISO 15189:2022 không chỉ là chứng nhận kỹ thuật mà còn là bước tiến quan trọng của ngành chẩn đoán hình ảnh Việt Nam trong tiến trình chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán, bảo đảm an toàn người bệnh và mở rộng khả năng chấp nhận kết quả, hợp tác nghiên cứu đa trung tâm.

Quyết định công nhận Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Ảnh từ website thương hiệu.

TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết trong y học hiện đại, 60-70% quyết định điều trị phụ thuộc vào kết quả cận lâm sàng, một tổn thương vài milimet trên MRI, CT, X-quang hay siêu âm có thể làm thay đổi phác đồ điều trị. Một hình ảnh được phân tích chính xác có thể giúp bác sĩ can thiệp kịp thời trong “giờ vàng” cứu sống người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu…

ISO 15189:2022 chuyển tư duy từ “tuân thủ quy trình” sang “quản lý rủi ro chủ động”, mở rộng yêu cầu đối với các kỹ thuật thực hiện ngoài khu vực trung tâm. Từ X-quang di động tại giường bệnh, siêu âm tại khoa hồi sức, cấp cứu, can thiệp hình ảnh trong phòng mổ đến các kỹ thuật triển khai tại cơ sở vệ tinh… tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn chất lượng với độ chính xác và tin cậy tương đương khi thực hiện tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh.

Hệ thống phải nhận diện trước nguy cơ ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả như mất điện, hỏng máy, sai thông tin người bệnh và có phương án dự phòng, quy trình được chuẩn hóa bằng văn bản, thiết bị kiểm chuẩn định kỳ, nhân sự đào tạo và đánh giá năng lực liên tục, hệ thống ghi nhận sai sót và cơ chế khắc phục - phòng ngừa vận hành chặt chẽ. Cách tiếp cận này giúp tăng chính xác, nâng cao độ tin cậy và tăng an toàn người bệnh.

Là đơn vị đầu tiên tại miền Nam triển khai ISO 15189 trong chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tâm Anh gần như không có mô hình tham chiếu trong nước, nhiều quy trình phải tự nghiên cứu, tham khảo từ lĩnh vực xét nghiệm rồi điều chỉnh phù hợp đặc thù hình ảnh học và điện quang can thiệp. Sau công nhận, đơn vị vẫn chịu giám sát định kỳ hàng năm bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA), do đó mọi quy trình phải vận hành thực chất, liên tục cải tiến.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp đang tập trung phân tích dữ liệu trên hệ thống máy tính chuyên dụng, đọc phim và hội chẩn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Chuẩn hóa theo ISO 15189:2022 được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai song hành với chiến lược đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị thế hệ mới. Bệnh viện sở hữu các hệ thống CT, MRI, X-quang, siêu âm tích hợp AI, thu nhận hình ảnh siêu mỏng, rút ngắn thời gian chụp, tối ưu liều xạ nhưng vẫn bảo đảm độ sắc nét.

Tiêu biểu là CT Somatom Force VB30 chụp toàn thân 1-2 giây, giảm đến 85% liều tia X so với nhiều hệ thống thông thường, phù hợp bệnh nhân cấp cứu, người cao tuổi, giúp phát hiện sớm bất thường rất nhỏ như khối u giai đoạn đầu, mảng xơ vữa, huyết khối, hẹp mạch, bệnh cơ tim, tim bẩm sinh… giúp bác sĩ rút ngắn thời gian đọc phim và nâng cao độ chính xác chẩn đoán.

Có thể kể đến hệ thống chụp MRI G-scan Brio của Esaote (Italy) - hệ thống cộng hưởng từ chuyên dụng cơ xương khớp tiên tiến, nổi bật với khả năng xoay 90 độ, cho phép chụp ở cả tư thế nằm và đứng (chịu trọng lực). Thiết kế mở giúp chẩn đoán chính xác các bệnh cột sống, khớp gối, vai, hạn chế xảo ảnh và nỗi sợ không gian hẹp.

Hệ thống chụp MRI G-scan Brio của Esaote (Italy) là hệ thống cộng hưởng từ chuyên dụng cơ xương khớp tiên tiến, nổi bật với khả năng xoay 90 độ, cho phép chụp ở cả tư thế nằm và đứng (chịu trọng lực). Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - cho biết ngoài Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Trung tâm Xét nghiệm cũng đạt ISO 15189:2022, Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào đạt ISO 15189:2012 và chứng nhận CAP của Mỹ, giúp kết quả xét nghiệm được công nhận quốc tế và tạo điều kiện hội chẩn toàn cầu.

Với người bệnh, mỗi kết quả chẩn đoán được kiểm soát nghiêm ngặt từ tiếp nhận đến trả kết quả, giảm nguy cơ sai lệch, hạn chế chỉ định lặp lại, khi chuyển tuyến hoặc điều trị ở nước ngoài, dữ liệu chuẩn hóa giúp kết quả được tiếp nhận thuận lợi hơn.