Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 3 loại kem đánh răng trẻ em

Nhiều mỹ phẩm lưu hành trên thị trường vừa bị đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy do vi phạm công thức đã công bố, không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định.

Ngày 14/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số tiếp nhận phiếu công bố đối với nhiều sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường, với phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lotus An Việt do kinh doanh mỹ phẩm không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quyết định, Công ty TNHH Lotus An Việt có trụ sở tại số 1017 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 50 Phú Xá 2, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng. Đáng chú ý, qua biên bản vi phạm hành chính lập ngày 13/4 tại Cục Quản lý Dược, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Danh mục 7 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành bao gồm ba sản phẩm kem đánh răng cho trẻ nhỏ mang nhãn Sunstar Do Clear Children Toothpaste (3 vị: bạc hà, nho, dâu tây); sản phẩm Sunstar Medica Crush Salt Toothpaste 6.1 OZ; sản phẩm Reihaku Hatomugi Moisturizing Body Soap; sản phẩm Reihaku Hatomugi Moisturizing Hand Cream; sản phẩm Reihaku Hatomugi Face Cleansing Washing Foam.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Lotus An Việt bị xử phạt hành chính số tiền 75 triệu đồng theo quy định hiện hành. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng buộc thu hồi 7 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị sở tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi, tiêu hủy 7 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Lotus An Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 7 sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm nêu trên. Công ty phải gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm này về Cục Quản lý Dược trước ngày 9/5.

Sở Y tế TP. Hải Phòng có trách nhiệm trực tiếp giám sát Công ty TNHH Lotus An Việt trong việc thực hiện thu hồi 7 sản phẩm trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/6.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar - Hộp 1 tuýp 20 g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 10/24/CBMP-HY, Số lô: 020524, NSX: 140524, HSD: 130527.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) sản xuất. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra lô hàng này tại nhà thuốc Phước Thọ 1 trên địa bàn phường Hội Phú. Kết quả phân tích cho thấy mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục cũng ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm THERAPY 3M, số tiếp nhận Phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (TT6-23, khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Thanh Trì, xã Thanh Trì, TP. Hà Nội); Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA (số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội) sản xuất.

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm lưu hành ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi 148 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Song song với quyết định đình chỉ các sản phẩm nói trên, Cục Quản lý Dược thu hồi 148 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thuộc:

Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES Việt Nam: 43 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH mỹ phẩm L.A.M: 26 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH Tài Phú Thịnh Việt Nam: 1 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH thương mại Aplus Investment Holding: 2 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông Dương: 1 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH LAVA XCOMMERCE: 11 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH thương mại HKK: 19 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung: 145 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Các sản phẩm bị thu hồi phiếu công bố gồm sữa chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, mặt nạ tóc, kem dưỡng mắt, sữa rửa mặt, kem dưỡng thể... Các công ty giải trình lý do tự đề nghị thu hồi do không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.