Đường thở đầy muội than của 2 người sống sót sau vụ cháy ở TP.HCM

Hai nạn nhân vụ cháy ở Tân Thới Hiệp (TP.HCM) nhập viện với tiên lượng xấu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy hô hấp cấp và tổn thương đa cơ quan

Đường thở của cả hai người bệnh bám nhiều bụi đen từ khói và tổn thương viêm sung huyết toàn bộ đường thở. Ảnh: BVCC.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại phường Tân Thới Hiệp sáng 12/4, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 4 trường hợp ngạt khói. Trong số các nạn nhân, một người bị ngạt nhẹ đã sớm xuất viện, một trường hợp bỏng nặng được chuyển tuyến sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Riêng cặp vợ chồng trẻ là hai ca bệnh nặng nhất, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện suy hô hấp và tổn thương đa cơ quan. Ghi nhận tại thời điểm cấp cứu, hai bệnh nhân toàn thân bám đầy muội than và tro bụi, xuất hiện nhiều vết xây xát ở tay chân.

Các triệu chứng chuyển biến xấu rất nhanh với tình trạng khó thở tăng dần, đau rát họng và ho khạc nhiều đàm lẫn muội than. Qua thăm khám chuyên sâu, bác sĩ xác định cả hai bị tổn thương phổi nặng do hít phải khói độc, dẫn đến rối loạn ý thức, bỏng khí quản độ III và suy đa cơ quan nghiêm trọng

Trước tình thế khẩn cấp, ê-kíp điều trị đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Bệnh nhân được hỗ trợ thở máy, duy trì tuần hoàn và sử dụng khí dung giãn phế quản kết hợp kháng viêm theo đúng phác đồ ngạt khói của Sở Y tế TP.HCM.

Đáng chú ý, nhận định nguy cơ tổn thương đường thở nghiêm trọng và biến chứng lâu dài, các bác sĩ chuyên khoa hô hấp đã thực hiện nội soi phế quản ống mềm và rửa phế quản tại giường ngay trong ngày nhập viện, đồng thời lặp lại nhiều lần trong những ngày sau đó.

Kỹ thuật này giúp loại bỏ muội than, dịch tiết và các chất kích thích tích tụ trong đường thở, qua đó giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp cho người bệnh.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, từ tình trạng hôn mê, phải thở máy và hỗ trợ đa cơ quan, cả hai bệnh nhân đã hồi phục rõ rệt, có thể tự thở, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Hai người được xuất viện và hẹn tái khám để tiếp tục theo dõi.

Các bác sĩ cảnh báo ngạt khói có thể cướp đi mạng sống chỉ trong vài phút, nhưng hoàn toàn có thể cứu chữa nếu được xử trí kịp thời. Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng thoát ra khu vực an toàn và liên hệ lực lượng chức năng. Những dấu hiệu như tím tái, mệt lả, ho đờm đen, thở rít, khò khè, chóng mặt hoặc lơ mơ là cảnh báo nguy hiểm, cần đến cơ sở y tế ngay.

Đặc biệt, ngay cả khi đã thoát khỏi đám cháy và chưa có biểu hiện rõ ràng, người dân cũng không nên chủ quan. Nếu xuất hiện bất kỳ khó chịu nào ở đường hô hấp, cần đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trước đó, rạng sáng 12/4, đám cháy lớn bất ngờ bao trùm dãy trọ trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM). Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường, tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài. Vụ chảy khiến 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong và 5 người khác bị thương.