Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Điều gì xảy ra với người luôn nhịn ăn sáng?

  • Thứ hai, 1/6/2026 11:08 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Nhiều người vẫn bỏ bữa sáng mà không gặp vấn đề gì, trong khi một số khác lại nhanh chóng mệt mỏi, đói cồn cào hoặc tăng cân.

Sau một đêm dài, bữa sáng giúp bổ sung năng lượng và kích hoạt lại các hoạt động của cơ thể

Vậy nhịn ăn sáng tác động đến cơ thể như thế nào và liệu đây có phải là thói quen gây hại cho sức khỏe?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi liên tục nhịn ăn sáng?

Thường xuyên bỏ bữa sáng không hẳn là gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không bù đắp dinh dưỡng hợp lý trong các bữa còn lại, cơ thể có thể dễ rơi vào tình trạng đói nhanh, ăn nhiều hơn vào cuối ngày, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa, thừa cân và rối loạn chuyển hóa.

Sau một đêm dài, bữa sáng giúp bổ sung năng lượng và kích hoạt lại các hoạt động của cơ thể. Khi thường xuyên nhịn ăn sáng, hormone gây đói có thể tăng lên, khiến cảm giác thèm ăn rõ rệt hơn ở các bữa tiếp theo. Vì vậy, việc bỏ bữa sáng có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực không phụ thuộc hoàn toàn vào bữa ăn này, mà chủ yếu nằm ở cách mỗi người xây dựng chế độ ăn uống và cân bằng năng lượng trong suốt cả ngày.

Ai nên tránh nhịn ăn sáng?

Một số nhóm đối tượng được khuyến cáo không nên thường xuyên bỏ bữa sáng, gồm người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, cùng những người làm việc trí óc cường độ cao hoặc có bệnh lý dạ dày. Với các nhóm này, bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng, ổn định đường huyết và đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Nhịn ăn sáng có giúp giảm cân hiệu quả?

Nhiều người bỏ bữa sáng để giảm cân theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân chủ yếu đến từ việc cắt giảm tổng lượng calo trong ngày chứ không phải do bỏ bữa sáng. Nếu nhịn ăn nhưng lại ăn bù quá nhiều vào các bữa sau, lợi ích giảm cân sẽ không còn. Vì vậy, việc giảm cân thành công phụ thuộc vào tổng lượng thực phẩm tiêu thụ, chất lượng dinh dưỡng và cách phân bổ các bữa ăn trong ngày hơn là việc có ăn sáng hay không.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Thuốc tiêm điều trị ung thư xóa sổ hoàn toàn khối u

Thử nghiệm tại 11 quốc gia cho thấy một loại thuốc tiêm có thể làm biến mất hoàn toàn khối u ở một số bệnh nhân di căn hoặc tái phát chỉ sau vài tuần.

3 giờ trước

Dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm giai đoạn đầu

Ngứa da kéo dài, nổi cục dưới da, đau bụng âm ỉ hay sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm.

16 giờ trước

TP.HCM giải đáp 5 thắc mắc về khám sức khỏe miễn phí

TP.HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ai được hưởng, khám ở đâu, cần mang theo giấy tờ gì là những thông tin cần biết.

18 giờ trước

https://vov.vn/suc-khoe/ban-se-doi-mat-voi-dieu-gi-neu-duy-tri-thoi-quen-nhin-an-sang-post1296521.vov?gidzl=rGqy1ApSm6FK4ZG6fyB3RDWMCWgzmf9jpqOqMU37n6wV4ZPPjykMCfaUPGRWpvbWaqjhL6HBuCLIhzpEOW

Chung Thủy/VOV.VN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

ăn sáng nhịn ăn cơ thể dinh dưỡng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý