Điều gì xảy ra với người luôn nhịn ăn sáng?

Nhiều người vẫn bỏ bữa sáng mà không gặp vấn đề gì, trong khi một số khác lại nhanh chóng mệt mỏi, đói cồn cào hoặc tăng cân.

Vậy nhịn ăn sáng tác động đến cơ thể như thế nào và liệu đây có phải là thói quen gây hại cho sức khỏe?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi liên tục nhịn ăn sáng?

Thường xuyên bỏ bữa sáng không hẳn là gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không bù đắp dinh dưỡng hợp lý trong các bữa còn lại, cơ thể có thể dễ rơi vào tình trạng đói nhanh, ăn nhiều hơn vào cuối ngày, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa, thừa cân và rối loạn chuyển hóa.

Sau một đêm dài, bữa sáng giúp bổ sung năng lượng và kích hoạt lại các hoạt động của cơ thể. Khi thường xuyên nhịn ăn sáng, hormone gây đói có thể tăng lên, khiến cảm giác thèm ăn rõ rệt hơn ở các bữa tiếp theo. Vì vậy, việc bỏ bữa sáng có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực không phụ thuộc hoàn toàn vào bữa ăn này, mà chủ yếu nằm ở cách mỗi người xây dựng chế độ ăn uống và cân bằng năng lượng trong suốt cả ngày.

Ai nên tránh nhịn ăn sáng?

Một số nhóm đối tượng được khuyến cáo không nên thường xuyên bỏ bữa sáng, gồm người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, cùng những người làm việc trí óc cường độ cao hoặc có bệnh lý dạ dày. Với các nhóm này, bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng, ổn định đường huyết và đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Nhịn ăn sáng có giúp giảm cân hiệu quả?

Nhiều người bỏ bữa sáng để giảm cân theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân chủ yếu đến từ việc cắt giảm tổng lượng calo trong ngày chứ không phải do bỏ bữa sáng. Nếu nhịn ăn nhưng lại ăn bù quá nhiều vào các bữa sau, lợi ích giảm cân sẽ không còn. Vì vậy, việc giảm cân thành công phụ thuộc vào tổng lượng thực phẩm tiêu thụ, chất lượng dinh dưỡng và cách phân bổ các bữa ăn trong ngày hơn là việc có ăn sáng hay không.