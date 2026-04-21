Nhập viện thương tâm với bàn tay kẹt cứng trong máy xay

Chỉ sau phút mất tập trung khi làm việc, người phụ nữ 35 tuổi bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay phải.

Khoảng 2h sáng ngày 21/4, bệnh nhân N.T.R. (35 tuổi), trong lúc đang làm việc đã vô tình để máy xay thịt cuốn vào găng tay, sau đó lôi cả bàn tay phải vào máy. Tai nạn xảy ra do bệnh nhân nhất thời mất tập trung trong quá trình vận hành thiết bị.

Các bác sĩ vừa phẫu thuật, vừa "tháo máy" để giải cứu tay nạn nhân. Ảnh: BSCC.

Đến 4h30 cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng bàn tay phải vẫn còn kẹt chặt trong máy xay.

Tại phòng mổ, dưới sự kiểm soát vô cảm của bác sĩ gây mê, ê-kíp bác sĩ chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng đã phải trực tiếp tháo rời các bộ phận của máy xay để giải phóng cẳng tay và bàn tay cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Lưu Hoàng Hưng, phẫu thuật viên chính của ca mổ, cho biết do tổn thương quá nặng, dập nát toàn bộ các ngón II, III, IV, V đến tận xương bàn tay, ê-kíp buộc lòng phải tháo bỏ và đóng mỏm cụt các ngón này ngang khớp bàn ngón. Các bác sĩ chỉ nỗ lực giữ lại được duy nhất ngón cái cho bệnh nhân.

Tai nạn lao động do máy móc thường để lại thương tật rất nặng nề. Phần lớn các ca cấp cứu tại bệnh viện đều có kịch bản chung: Nạn nhân vốn là người thạo việc, nhưng chỉ vì chủ quan hoặc lơ là trong tích tắc đã dẫn đến mất mát vĩnh viễn một phần thân thể. Những di chứng này không chỉ triệt hạ khả năng lao động mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế kéo dài cho bản thân và gia đình.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Hòa Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, khuyến cáo người lao động tiếp xúc trực tiếp với máy móc công nghiệp như máy dập, máy xay cần đặc biệt lưu ý tuân thủ các quy định an toàn lao động. Người dân cần tập trung khi làm việc, tuyệt đối không được chủ quan dù đó là công việc quen thuộc hay đơn giản.