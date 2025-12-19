3 người không nên ăn bột ngọt kẻo ngon một bữa, bệnh cả đời

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, 3 trường hợp sau đây nếu lạm dụng mì chính (bột ngọt) có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, về bản chất, mì chính chỉ đơn thuần là gia vị cho món ăn. Khi sử dụng với lượng vừa phải, mì chính không gây độc cho cơ thể. Tuy nhiên, việc lạm dụng để tạo độ ngọt hoặc sử dụng không đúng cách có thể dẫn tới nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

“Mì chính cũng giống như muối, mắm, giấm, nước tương… chỉ là gia vị tạo vị, không mang lại giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, không nên lạm dụng”, PGS Lâm nhấn mạnh.

Cần sử dụng mì chính đúng cách để không gây hại cho sức khỏe.

3 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh dùng mì chính

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, trẻ em, nhất là trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng mì chính trong chế biến thức ăn.

Nguyên nhân là vị giác của trẻ nhỏ đang trong giai đoạn hình thành. Việc ăn thức ăn có nhiều mì chính có thể làm thay đổi khẩu vị tự nhiên, khiến trẻ “nghiện” vị ngọt nhân tạo và kén ăn về sau.

Bên cạnh đó, nhu cầu natri của trẻ nhỏ thấp hơn nhiều so với người lớn, nên việc nêm mì chính không phù hợp có thể gây dư thừa natri, ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

Người dị ứng hoặc bị “say mì chính”

Mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận mì chính là chất điều vị an toàn, song trên thực tế vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Với những người có cơ địa nhạy cảm, việc sử dụng mì chính có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc cảm giác mệt mỏi thường được gọi là “say mì chính”.

Trong những trường hợp dị ứng nặng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tránh sử dụng loại gia vị này để đảm bảo an toàn.

Người mắc bệnh tăng huyết áp, suy thận hoặc rối loạn chuyển hóa

Trong thành phần của mì chính chứa natri, một chất điện giải cần thiết cho hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều natri, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, loãng xương và rối loạn tiêu hóa sẽ gia tăng.

“Những người bị tăng huyết áp, suy thận hoặc mắc các bệnh lý liên quan tới chuyển hóa nên hạn chế sử dụng bột ngọt. Khi nạp nhiều natri, gan và thận phải làm việc cật lực để đào thải, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chức năng của các cơ quan này” - chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.