Pha vào bóng ‘xấu xí’ của đối thủ khiến Thanh Nhàn đau đớn

Tối 18/12, tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Rajamangala (Thái Lan), khép lại một trận chung kết nghẹt thở bằng niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút kịch tính, viết nên một đêm đầy cảm xúc trên sân đấu khu vực.

Tuy nhiên, chiến thắng ấy không hoàn toàn trọn vẹn. Trong hiệp phụ, Minh Phúc gặp vấn đề về cơ và buộc phải rời sân bằng cáng. Đến phút 96, Thanh Nhàn cũng dính chấn thương trong một pha tăng tốc, va chạm với cầu thủ đối phương rồi nằm xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu dù trước đó không lâu, chính nam tiền đạo là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.

Ít phút sau khi rời sân, anh xuất hiện trở lại bên ngoài đường biên với bước đi tập tễnh, lặng lẽ theo dõi phần còn lại của trận đấu. Hình ảnh ấy khiến niềm vui chiến thắng của người hâm mộ bị pha lẫn với không ít nỗi lo.

Tình huống va chạm của Thanh Nhàn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết chấn thương của Thanh Nhàn trong trận chung kết SEA Games 33 ở mức độ trung bình và không quá nguy hiểm.

Theo bác sĩ Trần Anh Vũ, tình huống chấn thương xảy ra vào cuối hiệp phụ thứ nhất, thời điểm thể các cầu thủ đã bắt đầu thấm mệt. Khi đó, khả năng vận động, tăng tốc và phản xạ đều suy giảm rõ rệt, khiến nguy cơ chấn thương tăng cao, đặc biệt trong các pha bứt tốc hoặc tranh chấp quyết liệt.

“Ở những phút cuối trận, nhất là trong hiệp phụ, đây là giai đoạn nguy hiểm nhất vì thể lực đã suy giảm nghiêm trọng. Trong tình huống của Thanh Nhàn, cầu thủ này cố gắng tăng tốc để tạo đột biến thì bị cầu thủ đối phương lao vào cắt đường bóng, tạo ra cơ chế giống như một pha kê chân”, bác sĩ Vũ phân tích.

Theo chuyên gia y học thể thao, chấn thương của nam cầu thủ chỉ ở mức độ trung bình. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ góc độ chuyên môn, ông cho rằng với cơ chế va chạm như vậy, nguy cơ thường gặp nhất là tổn thương các cấu trúc bên trong khớp gối. Quan sát cho thấy đầu gối chân trái của nam tiền đạo bị vẹo ra ngoài khi tiếp đất, khiến vùng mặt trong của khớp gối chịu lực tác động lớn. Tổn thương có thể ảnh hưởng đến dây chằng bên trong của khớp gối trái.

“Trong những trường hợp nặng, dạng chấn thương này có thể đi kèm tổn thương dây chằng chéo trước hoặc thậm chí là tổn thương sụn chêm. Tuy nhiên, việc Thanh Nhàn vẫn có thể đi lại trong khu vực ban huấn luyện sau khi rời sân cho thấy chấn thương nhiều khả năng chỉ ở mức độ nhẹ”, bác sĩ Trần Anh Vũ nhận định.

Mức độ chấn thương, khả năng hồi phục

Theo bác sĩ Anh Vũ, khả năng cao Thanh Nhàn chỉ gặp tình trạng giãn dây chằng bên trong ở mức độ I hoặc II, đây là dạng tổn thương không quá nghiêm trọng và có tiên lượng hồi phục tốt nếu được xử trí đúng cách. Với dạng chấn thương này, hướng xử trí ban đầu là cho cầu thủ ngưng thi đấu, nghỉ ngơi và tiến hành các bài tập hồi phục, tập vận động trở lại theo lộ trình.

“Nếu hồi phục thuận lợi, thời gian điều trị khoảng một tháng là có thể tập nhẹ và dần trở lại sinh hoạt, tập luyện bình thường”, bác sĩ Vũ cho biết, đồng thời khẳng định đây không phải dạng tổn thương nặng có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp cầu thủ.

Vị chuyên gia nhấn mạnh chấn thương của nam cầu thủ 22 tuổi xuất hiện trong thời điểm cơ thể chịu nhiều áp lực chồng chéo. Vừa trải qua khoảnh khắc ghi bàn, lại phải duy trì cường độ thi đấu rất cao ở giai đoạn cuối trận, cầu thủ này chưa có đủ thời gian để cơ thể kịp điều chỉnh lại nhịp vận động và phục hồi thể lực.

U22 Việt Nam đã có một cuộc đọ sức đầy cảm xúc. Ảnh: Minh Chiến, Duy Hiệu.

Trong bối cảnh đó, việc rời sân bằng cáng chủ yếu mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ và hỗ trợ điều tiết nhịp trận đấu khi cần thiết, chứ không phản ánh mức độ chấn thương nghiêm trọng.

Nói về tiền sử chấn thương dây chằng cổ chân trái của Thanh Nhàn, bác sĩ Trần Anh Vũ khẳng định hai tình trạng này không liên quan trực tiếp với nhau. “Tổn thương lần này xảy ra ở vùng khớp gối, không phải cổ chân. Chỉ khi cơ chế chấn thương liên quan đến gập hoặc vặn cổ chân thì mới có nguy cơ làm tái phát chấn thương cũ”, ông phân tích.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc trở lại thi đấu quá sớm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không có đủ thời gian hồi phục, chấn thương có thể tái phát hoặc lan sang các cấu trúc khác của khớp gối, gây ra tổn thương phức hợp và kéo dài thời gian điều trị.

Theo bác sĩ Vũ, sau khi SEA Games khép lại, việc các cầu thủ có quãng nghỉ để hồi phục là điều kiện lý tưởng.

"Với Thanh Nhàn, thời gian nghỉ khoảng một tháng rưỡi đến sau Tết Nguyên đán được xem là phù hợp để cơ thể hồi phục hoàn toàn trước khi trở lại tập luyện và thi đấu ở cường độ cao", vị chuyên gia khẳng định.