3 khu đô thị tỷ USD ở Măng Đen đã tìm được nhà đầu tư

Ba khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen vừa lựa chọn được nhà đầu tư, có tổng diện tích gần 790 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Măng Đen sẽ có 7 khu đô thị, quy mô hơn 1.800 ha. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo công bố của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, 3 dự án khu đô thị tại xã Măng Đen, gồm khu đô thị số 1, số 4 và số 5, vừa hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng mức vốn của 3 dự án vào khoảng 26.500 tỷ đồng .

Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là khu đô thị số 4, vốn hơn 10.200 tỷ đồng , rộng khoảng 247 ha và quy mô dân số khoảng 11.400 người. Khu đô thị này được định hướng thành thung lũng văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, với các loại hình nhà ở, dịch vụ, thương mại và du lịch. Liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt - Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc là nhà đầu tư trúng thầu.

Thứ hai là dự án khu đô thị số 5, quy mô gần 277 ha, vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng sẽ do Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt đầu tư. Dự án này được định vị là khu đô thị cửa ngõ gắn với giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ với quy mô dân số dự kiến 30.371 người.

Dự án còn lại là Khu đô thị số 1, sẽ do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World triển khai. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 6.647 tỷ đồng , diện tích khoảng 264 ha, quy mô dân số dự kiến 7.738 người. Đây là dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Ba dự án này đều triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2034, kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Măng Đen và tăng sức hút du lịch nghỉ dưỡng khu vực này.

Tháng 5 năm ngoái, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là Quảng Ngãi, đã đưa 7 dự án đô thị dịch vụ tại Măng Đen, với tổng diện tích 1.860 ha, vào danh mục các khu đất sẽ đấu thầu để chọn nhà đầu tư. Trong số này có 3 khu đô thị số 1, số 4 và số 5.

Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên. Theo quy hoạch, Măng Đen được định hướng là vùng du lịch, sản xuất nông, lâm nghiệp và trọng điểm phát triển kinh tế phía đông tỉnh Kon Tum (cũ).

Từ 1/7/2025, Kon Tum sáp nhập với Quảng Ngãi, lấy tên là Quảng Ngãi. Tỉnh mới có quy mô hơn 14.800 km2, là một trong 5 tỉnh diện tích lớn nhất cả nước. Dân số tại đây khoảng 2,1 triệu người. Thị trường bất động sản Quảng Ngãi sau sáp nhập được đánh giá nhiều tiềm năng, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm như Măng Đen.