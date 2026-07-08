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Thể thao

3 HLV đổi chỗ cho nhau trong hè 2026

  • Thứ tư, 8/7/2026 19:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Alvaro Arbeloa cập bến Fulham hoàn thiện bức tranh biến động trên băng ghế chỉ đạo, với 3 HLV nổi tiếng đồng loạt đổi bến đỗ cho nhau trong hè 2026.

Mourinho thay Arbeloa dẫn dắt Real Madrid.

Sau khi Jose Mourinho trở lại Real Madrid thay Alvaro Arbeloa, Marco Silva rời Fulham để tiếp quản Benfica, đội bóng thành London chính thức bổ nhiệm chính Arbeloa làm HLV trưởng từ mùa 2026/27.

Đội bóng thành London xác nhận cựu hậu vệ Real Madrid ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến tháng 6/2029. Đây là lần đầu tiên Arbeloa dẫn dắt một CLB ngoài Tây Ban Nha sau nhiều năm phát triển sự nghiệp huấn luyện tại Real Madrid.

Trong thông báo ra mắt, chiến lược gia 43 tuổi hào hứng: "Đây là vinh dự lớn khi được bắt đầu chương mới cùng Fulham, CLB lâu đời nhất London. Tôi rất biết ơn ban lãnh đạo dành cho mình sự tin tưởng và nóng lòng được cảm nhận bầu không khí tại Craven Cottage".

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Arbeloa có công việc mới sau khi chia tay Real Madrid.

Mùa trước, dù để lại dấu ấn với chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Man City của Pep Guardiola tại Champions League, Arbeloa không thể giúp Real Madrid giành các danh hiệu lớn. Việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trắng tay khiến ban lãnh đạo quyết định đưa Mourinho trở lại Bernabeu.

Cùng thời điểm, HLV Silva chia tay Fulham để trở về Bồ Đào Nha dẫn dắt Benfica từ mùa giải 2026/27. Ban lãnh đạo Fulham nỗ lực thuyết phục Silva ký hợp đồng mới với các điều khoản hấp dẫn, song nhà cầm quân này vẫn quyết định trở về Lisbon để bắt đầu thử thách mới.

Với Mourinho, ông được giao trọng trách đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao. Arbeloa phải chứng minh năng lực tại Premier League bằng cách giúp Fulham duy trì sự ổn định. Trong khi đó, Marco Silva mang theo kỳ vọng khôi phục vị thế số một của Benfica ở Bồ Đào Nha

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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