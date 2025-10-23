3 bạn tù bị bắt vì dọa giết cựu Tổng thống Sarkozy

Chỉ hai ngày sau khi bắt đầu thụ án 5 năm tù, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã trở thành mục tiêu của lời đe dọa giết người ngay trong nhà tù La Santé.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Reuters.

Theo văn phòng công tố Paris, 3 tù nhân đã bị bắt sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy họ đe dọa sát hại ông Sarkozy. Cảnh sát đã ập vào khám xét buồng giam của những người này, thu giữ hai chiếc điện thoại di động. Vụ việc hiện được điều tra với cáo buộc “đe dọa giết người”, tờ Sun đưa tin.

Trước lo ngại về an toàn, hai sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm thuộc lực lượng bảo vệ nhân vật cấp cao (SDLP) đã được điều động tới ở ngay buồng bên cạnh cựu tổng thống, túc trực 24/24 để bảo vệ ông.

Một nguồn tin cho biết: “Sau khi đoạn video xuất hiện, Bộ Nội vụ lập tức yêu cầu tăng cường an ninh tuyệt đối cho ông Sarkozy”.

Trong đoạn clip được lan truyền, một tù nhân hét lên: “Chúng tôi biết hết, Sarko! Hãy trả lại hàng tỷ USD! Chúng tôi sẽ báo thù cho Gaddafi!” - ám chỉ đến cáo buộc ông Sarkozy nhận tiền tài trợ bất hợp pháp từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Cảnh sát xác định video được quay bên trong nhà tù La Santé, nơi ông Sarkozy đang thụ án vì âm mưu rửa tiền và nhận hối lộ từ chính quyền Gaddafi.

Ông Sarkozy, 70 tuổi, bắt đầu thụ án vào ngày 21/10 sau khi bị kết án 5 năm tù. Cựu tổng thống hiện ở trong phòng giam rộng 9 m2, có giường, bàn làm việc, vòi sen và điện thoại bàn. Ông được phép đi dạo một mình mỗi ngày và phải trả khoảng 13 bảng Anh mỗi tháng để xem TV.

Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, một cựu nguyên thủ Pháp bị giam giữ. Luật sư Christophe Ingrain của ông cho biết đang nộp đơn kháng cáo, nhưng quá trình xét xử có thể kéo dài ít nhất một tháng.

“Đây là một thử thách khắc nghiệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông ấy cảm thấy phẫn nộ vì phải chịu đựng điều mà mình cho là bất công”, Ingrain nói.

Carla Bruni, vợ thứ ba của Sarkozy, đã đến thăm chồng trong trại giam sau khi các luật sư mô tả những đêm đầu tiên ở đó là “đáng sợ”.

Trong khi đó, chính trị gia cực hữu Marine Le Pen - người từng đối đầu với Sarkozy trên chính trường - chia sẻ một trong các video lên mạng xã hội và viết: “Tôi tin có những kẻ hả hê trước cảnh tượng này. Nhưng hàng triệu người Pháp, như tôi, cảm thấy ghê tởm”.

Trớ trêu thay, bà Le Pen cũng đang đối mặt với án tù 4 năm vì cáo buộc tham ô quỹ Nghị viện châu Âu, và hiện được tại ngoại trong khi chờ xét xử phúc thẩm.

Ngoài bản án hiện tại, ông Sarkozy còn bị kết tội hối lộ thẩm phán và vi phạm quy định tài chính bầu cử trong hai vụ án khác, đồng thời đang bị điều tra thêm về các cáo buộc liên quan.

Cựu tổng thống từng được mệnh danh là “Le Top Cop” (cảnh sát số một) khi còn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, nổi tiếng với chính sách trấn áp tội phạm cứng rắn và phát ngôn gây tranh cãi: “Lũ tội phạm trẻ cần bị dọn sạch bằng vòi rồng”.

Chính quá khứ này khiến ông trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương khi bước chân vào thế giới khắc nghiệt phía sau song sắt.

Vợ ông, Carla Bruni, hiện cũng bị truy tố trong một vụ án riêng mang tên “Chiến dịch Giải cứu Sarko” - kế hoạch vận động bí mật trị giá hơn 4 triệu bảng Anh nhằm giúp chồng thoát khỏi tù tội. Bà bị buộc tội can thiệp nhân chứng có tổ chức, đối mặt với án tù tới 10 năm nếu bị kết tội, dù cả hai vợ chồng đều phủ nhận mọi cáo buộc.