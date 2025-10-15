Điều gì đang đợi cựu Tổng thống Pháp sau song sắt nhà tù?

Từng bước qua vô số cánh cửa quyền lực trong chính trường Pháp, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sắp đối diện với một cánh cửa mà không ai muốn mở: cửa phòng giam của chính mình.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/10, khi cánh cửa sắt lạnh lẽo khép lại sau lưng, cựu tổng thống Pháp sẽ trở thành nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử hiện đại nước này phải ngồi tù, sau khi bị kết án vì âm mưu hình sự liên quan đến việc nhận tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Hồi tháng 9, Tòa án Pháp đã tuyên ông Sarkozy 5 năm tù giam, trong đó có một phần được hoãn thi hành, với cáo buộc ông đã nhận tiền từ chính quyền cố lãnh đạo Muammar Gaddafi để đổi lấy những ưu ái ngoại giao.

Dù ông vẫn khẳng định vô tội và tuyên bố sẽ kháng cáo, nhiều khả năng ông sẽ phải bắt đầu thi hành án trước khi tòa thượng thẩm ra phán quyết.

Theo các nguồn tin, cựu tổng thống sẽ được giam tại trại La Santé - nhà tù duy nhất nằm trong lòng Paris, nơi từng “tiếp đón” nhiều nhân vật khét tiếng.

Ông có thể ở khu biệt giam riêng hoặc “khu VIP” - nơi dành cho những tù nhân đặc biệt, như chính trị gia, cựu cảnh sát, thành viên tổ chức cực hữu hay những người từng liên quan đến khủng bố Hồi giáo.

Nhà tù trong lòng Paris

Ẩn mình giữa khu dân cư yên tĩnh của quận 14 Paris, La Santé không khác gì một công trình hành chính cũ kỹ nếu không có những tiếng còi hú thỉnh thoảng vang lên mỗi khi xe chở phạm nhân ra vào.

Vào những tháng mùa đông, xuyên qua những cành cây khẳng khiu trên đại lộ rợp bóng cây, đôi khi người ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của các tù nhân ló ra từ phía sau những ô cửa sổ song sắt của nhà tù. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ lại được đáp lại bởi một gói hàng được một người qua đường ném qua tường, theo CNN.

Bức tường cao bên ngoài nhà từ La Santé tại trung tâm thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Trong hơn một thế kỷ rưỡi qua, những bức tường La Santé đã tước đi tự do của nhiều người đàn ông Pháp nổi tiếng.

Điển hình trong số đó là kẻ khủng bố khét tiếng Ilich Ramirez Sanchez, biệt danh Carlos the Jackal; tay cướp ngân hàng và sát nhân Jacques Mesrine - người từng vượt ngục ngoạn mục khỏi La Santé; hay Alfred Dreyfus - sĩ quan gốc Do Thái bị kết án oan trong vụ án chấn động cuối thế kỷ 19.

Gần đây hơn, cựu trợ lý của Tổng thống Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, cũng từng bị giam tại đây sau khi hành hung người biểu tình phong trào Áo Vàng. Thậm chí, cựu độc tài Panama Manuel Noriega từng bị Mỹ lật đổ cũng đã bị giam ở La Santé sau khi bị dẫn độ sang Pháp.

Với danh sách phạm nhân như vậy, không ngạc nhiên khi ông Sarkozy tức giận với phán quyết.

“Nếu họ muốn tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù nhưng với đầu ngẩng cao. Tôi vô tội”, ông tuyên bố sau phiên tòa, giọng đầy phẫn nộ.

Bên cạnh ông là vợ - ca sĩ kiêm người mẫu Carla Bruni-Sarkozy, người được cho sẽ là “cựu siêu mẫu đầu tiên bước vào La Santé” nếu bà tới thăm chồng.

Bên trong “khách sạn La Santé”

Tuy nhiên, sau những bức tường cao, bên trong La Santé không phải là ngục tối.

“Nó ổn thôi, giống như khách sạn Ibis”, Marco Mouly, một cựu tù nhân trong khu VIP của La Santé, so sánh nhà tù với chuỗi khách sạn bình dân nổi tiếng ở châu Âu trong một phim tài liệu của BFMTV năm 2022.

Xây dựng từ năm 1867 với thiết kế tỏa tròn giúp quản lý chặt chẽ, nhà tù này vừa hoàn tất dự án cải tạo và hiện đại hóa kéo dài 4 năm, mở cửa trở lại năm 2019.

Nếu được xếp vào khu VIP, ông Sarkozy sẽ ở một trong 18 phòng giống hệt nhau, mỗi phòng rộng 9 m2. Phòng này không lớn hơn buồng giam thường, nhưng có bếp nấu, tủ lạnh, TV, nhà tắm riêng, toilet và điện thoại cố định để gọi cho số được phép. Quan trọng nhất là tù nhân khu này được ở một mình với lý do an toàn.

Một trong các phòng giam VIP của nhà tù La Santé. Ảnh: LP.

Tuy nhiên, theo những người từng trải qua, sự “thoải mái” đó cũng có giới hạn.

“Vấn đề là tiếng ồn. Ban đêm, bạn bị đánh thức bởi tiếng la hét khắp nơi”, Didier Schuller, cựu quan chức bị giam vài tuần tại đây, kể lại.

Một cựu cảnh sát khác nói rằng khi vừa nhập trại, ông liên tục bị tù nhân ở khu khác chửi rủa không ngừng.

Khó có khả năng cựu Tổng thống Sarkozy tránh được sự chú ý tương tự. Và dù vẫn kiên quyết kháng cáo, đêm đầu tiên trong buồng giam có thể khiến con đường trở lại tự do của ông trở nên xa vời.

“Anh biết khi nào mình bước vào. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết khi nào mình được bước ra”, Patrick Balkany, cựu thị trưởng Levallois-Perret, người từng thụ án trốn thuế tại La Santé, nói với BFMTV.