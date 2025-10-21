Ngày đầu tiên cựu Tổng thống Pháp Sarkozy thụ án tù

Ngày 21/10, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (70 tuổi) tới nhà tù La Santé ở Paris (Pháp) để bắt đầu thụ án 5 năm tù vì nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Ông Nicolas Sarkozy xuất hiện bên vợ, bà Carla Bruni, trước khi lên xe cảnh sát tới nhà tù. Ảnh: Reuters.

Trong lịch sử hiện đại của nước Pháp, ông Sarkozy, Tổng thống Pháp giai đoạn 2007 - 2012, là cựu nguyên thủ đầu tiên của Pháp phải ngồi tù.

Sáng 21/10, ông Sarkozy cùng vợ - bà Carla Bruni-Sarkozy - bước ra khỏi nhà riêng để chào từ biệt người thân và công chúng, trước khi ông Sarkozy bước lên xe cảnh sát đi đến nhà tù. Hàng trăm người ủng hộ xuất hiện bên ngoài nhà ông Sarkozy để từ biệt.

Trước khi vào tù, ông Sarkozy vẫn gửi thông điệp trên mạng xã hội khẳng định bản thân “vô tội”. Luật sư của ông xác nhận đã nộp đơn xin trả tự do cho ông, ngay sau khi ông vào tù.

Trong tuần trước, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với ông Sarkozy tại Điện Élysée. Chia sẻ về cuộc gặp này, ông Macron nói: “Tôi tôn trọng nguyên tắc độc lập tư pháp, nhưng trên phương diện con người, việc tôi đón tiếp một người tiền nhiệm trong hoàn cảnh này là điều bình thường”.

Theo luật sư của ông Sarkozy, cựu tổng thống sẽ giam được biệt lập để đảm bảo an ninh. Buồng giam rộng khoảng 9 m2, có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Ông Sarkozy không được dùng điện thoại di động, ông được gặp người thân hai lần mỗi tuần. Ông Sarkozy dự định sẽ viết sách về trải nghiệm trong tù.

Dù theo đuổi việc kháng cáo, nhưng ông Sarkozy vẫn chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian bị giam biệt lập. “Ông ấy đã chuẩn bị vài chiếc áo len vì trong tù khá lạnh, ông cũng mang theo nút tai vì trong đó sẽ khá ồn ào. Hành trình này sẽ rất khắc nghiệt, nhưng ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng”, luật sư của ông Sarkozy chia sẻ với truyền thông Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Tribune Dimanche, ông Sarkozy từng tuyên bố: “Tôi không sợ nhà tù. Tôi sẽ ngẩng cao đầu, kể cả trước cánh cổng nhà tù La Santé. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh mình vô tội”.

Vào tù, ông Sarkozy mang theo một túi đồ đựng quần áo, 10 bức ảnh gia đình, 3 cuốn sách. Tất cả số lượng đồ mang theo đều tuân thủ quy định chung của nhà tù. Đặc biệt, ông Sarkozy mang theo cuốn tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo của tác giả người Pháp Alexandre Dumas. Tác phẩm kể câu chuyện về một người tù vượt ngục.

Tòa án tại Pháp yêu cầu ông Sarkozy phải thi hành án ngay, không chờ kết quả kháng cáo, do mức độ nghiêm trọng của tội danh.

Theo quy định, cựu tổng thống chỉ được phép nộp đơn xin tạm tha để theo đuổi hoạt động kháng cao sau khi đã vào tù.

Tòa phúc thẩm sẽ có tối đa hai tháng xem xét có thông qua đơn xin tạm tha hay không. Tòa có thể cho phép ông Sarkozy tại ngoại có kiểm soát hoặc quản thúc tại gia, song tòa cũng có thể bác đơn nếu thấy ông có khả năng can thiệp vào bằng chứng.