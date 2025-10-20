Pháp truy lùng 4 kẻ cướp kho báu ở Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đang ráo riết truy tìm 4 đối tượng đột nhập Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, dùng máy nâng phá cửa khu trưng bày Gallerie Apollon và lấy đi 8 món trang sức quý hiếm của Hoàng gia.

Nhà chức trách Pháp đang truy bắt 4 đối tượng tham gia vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre ngày 19/10 khiến nhiều đồ trang sức vô giá và nhiều giá trị lịch sử bị đánh cắp.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, Trưởng công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết 4 đối tượng này đã tạo thành nhóm trộm ở khu vực trưng bày “Gallerie Apollon” - nơi lưu giữ nhiều đồ trang sức của Hoàng gia Pháp, đeo mặt nạ che mặt và sử dụng xe scooter phân khối lớn để tẩu thoát.

Trước đó, nguồn tin từ nhà chức trách cho hay nhóm trộm đã sử dụng máy nâng để đột nhập khu trưng bày ở Bảo tàng Louvre giữa ban ngày, và chỉ mất 7 phút để lấy đi nhiều món trang sức vô giá, dù làm rơi một vương miện khi trốn thoát.

Vương miện có niên đại từ thế kỷ 19 này sau đó đã được tìm thấy gần bảo tàng trong tình trạng bị hư hại.

Vụ trộm táo tợn này - một trong số nhiều vụ trộm nhắm vào các bảo tàng Pháp những tháng gần đây, đã buộc Bảo tàng Louvre phải đóng cửa.

Đây là bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới, với 9 triệu lượt trong năm 2024.

Nữ du khách người Mỹ, Talia Ocampo, cho biết "vụ trộm này giống như một bộ phim Hollywood," khiến họ không bao giờ quên được khi “không thể đến Bảo tàng Louvre vì đã xảy ra vụ cướp."

Trong khi đó, một nhân chứng có tên Samir, người đang đạp xe gần bảo tàng ở thời điểm xảy ra vụ trộm, cho biết đã nhìn thấy 2 người đàn ông "trèo lên cần cẩu, đập vỡ cửa sổ và đột nhập vào trong... chỉ mất 30 giây."

Samir cho biết đã thấy 4 người trong nhóm trộm sau đó rời đi bằng xe tay ga, và anh đã gọi báo cảnh sát.

Đáng chú ý, vụ cướp táo tợn này xảy ra chỉ cách trụ sở cảnh sát Paris 800m.

Phát biểu trên kênh truyền hình LCI, Giám đốc nhà đấu giá Drouot đã bày tỏ lo ngại về khả năng số trang sức bị đánh cắp sẽ bị phân mảnh thành đá quý và kim loại quý để bán, do chúng sẽ "hoàn toàn không thể bán được ở tình trạng hiện tại."

Theo Bộ Văn hóa Pháp, đã có 8 món đồ trang sức bị đánh cắp khỏi “Gallerie Apollon,” trong đó có vòng cổ ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon tặng vợ là Hoàng hậu Marie Louise, và vương miện của Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III.

Hiện, một nhóm điều tra gồm 60 người đã được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra vụ việc.