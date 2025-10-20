Cận cảnh kẻ trộm cưa tủ báu vật trong bảo tàng Louvre giữa ban ngày

Camera ghi lại cảnh nghi phạm mặc áo phản quang thản nhiên dùng máy cưa mini cắt tủ trưng bày, cuỗm đi 9 báu vật Hoàng gia Pháp trong vụ trộm tại bảo tàng Louvre (Pháp) ngày 19/10.

Một tên trộm thản nhiên dùng cưa máy cắt tủ trưng bày để trộm các bảo vật tại bảo tàng Louvre. Ảnh: New York Post.

Trong đoạn clip ngắn được kênh BFMTV công bố, kẻ trộm mặc áo phản quang màu vàng khoác ngoài áo hoodie đen, hành động một cách bình tĩnh khi cưa phần kính của tủ đựng báu vật.

Theo công tố viên Laure Beccuau chia sẻ với nhật báo Le Parisien, tổng cộng 9 món trang sức quý thuộc bộ sưu tập Vương miện Hoàng gia Pháp đã bị lấy đi trong vụ trộm táo tợn hôm 19/10. Trong đó có vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoléon III, đã được cảnh sát thu hồi sau đó.

“Chúng tôi có hình ảnh camera giám sát từ chính bên trong bảo tàng”, bà Beccuau cho biết, đồng thời khẳng định nhóm trộm “chuẩn bị kỹ lưỡng” và “hoạt động có tổ chức”.

Một trong những món đồ vô giá bị lấy cắp là nơ cài ngực của Hoàng hậu Eugénie, được đính tới 2.634 viên kim cương. Bảo tàng Louvre từng mua lại món báu vật này tại một cuộc đấu giá năm 2008 với giá 10,5 triệu USD sau khi nó nhiều năm nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân ở Mỹ.

Hiện danh tính nhóm trộm chưa được tiết lộ. Theo điều tra ban đầu, chúng đã dùng thang nâng công trình tiếp cận cửa sổ của bảo tàng nổi tiếng thế giới này, rồi cắt cửa kính bằng cưa mini để đột nhập vào bên trong.

Công tố viên Beccuau cho biết, cảnh sát đã phát hiện một số dấu vết ADN khả nghi tại hiện trường và đang tiến hành giám định.

Toàn bộ phi vụ chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút, bắt đầu lúc 9h30 ngay khi bảo tàng vừa mở cửa đón khách.

Sơ đồ tại bảo tàng Louvre. Đồ họa: New York Post.

Theo thông cáo của Bộ Văn hóa Pháp, vụ đột nhập đã kích hoạt hệ thống báo động tại cửa sổ ngoài của phòng trưng bày Apollon - nơi lưu giữ các báu vật hoàng gia - cùng hai tủ trưng bày có độ bảo mật cao.

“Năm nhân viên bảo tàng có mặt tại phòng và khu vực lân cận đã ngay lập tức can thiệp, báo cảnh sát và sơ tán khách tham quan”, thông cáo cho biết.

“Các nghi phạm buộc phải tháo chạy, bỏ lại toàn bộ thiết bị tại hiện trường”, Bộ Văn hóa Pháp thông tin thêm.