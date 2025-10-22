Cuộc sống của cựu TT Pháp Sarkozy tại nhà tù La Santé

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ được hưởng một số biệt đãi khi ở trong nhà tù La Santé. Từ ngày 21/10, ông Sarkozy bắt đầu thụ án 5 năm tù vì nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Ông Sarkozy bắt đầu thụ án 5 năm tù từ ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Ông Nicolas Sarkozy sẽ được hưởng điều kiện giam giữ dành cho phạm nhân đặc biệt. Những phạm nhân này thường được giam ở dãy QB4 trong nhà tù La Santé. Dãy này gồm các phòng giam đơn biệt lập, phạm nhân sẽ được cho ra sân tập riêng để tránh tiếp xúc với các phạm nhân khác.

Dù vậy, họ vẫn có thể phải chịu đựng sự khiêu khích, trêu chọc từ những phạm nhân thuộc các khu vực giam giữ khác.

Ông Sarkozy có thể được giam giữ ở một dãy phòng giam kín đáo hơn cả dãy QB4, nhưng về cơ bản, điều kiện dành cho các phạm nhân đặc biệt trong nhà tù La Santé là khá giống nhau.

Theo tờ Le Monde, ban quản lý nhà tù La Santé sẽ tìm mọi cách để tránh các sự cố có thể xảy tới với ông Sarkozy.

Phòng giam đơn của ông Sarkozy có diện tích khoảng 9 m2, cửa sổ có rèm che để hạn chế mọi tiếp xúc. Phòng có giường, bàn nhỏ, phòng tắm, nhà vệ sinh, điện thoại bàn với số quay nhanh để liên hệ khẩn cấp.

Ông Sarkozy sẽ được phục vụ các bữa ăn tại phòng giam, ông cũng có thể vào căng-tin mua đồ ăn theo lựa chọn riêng. Mỗi khi ông Sarkozy bước ra khỏi phòng giam, sẽ có một nhân viên của nhà tù đi theo.

Ông Sarkozy cũng có thể sử dụng phòng gym và thư viện bên trong nhà tù. Ông có thể thuê tủ lạnh với giá 7,5 euro/tháng, thuê TV với giá 14,15 euro/tháng.

Bên ngoài nhà tù La Santé, nơi đang giam giữ ông Sarkozy. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, ông Sarkozy được gặp người thân tối đa 3 lần/tuần, phần lớn thời gian ở trong tù, ông sẽ ở một mình tại phòng giam. Đây được xem là “biệt đãi” dành cho ông Sarkozy tại nhà tù La Santé, bởi nơi đây đang phải hoạt động gấp đôi sức chứa.

Nhà tù La Santé được thiết kế để có thể giam giữ 657 phạm nhân, nhưng nơi đây đang giam giữ hơn 1.100 phạm nhân. La Santé nằm trong top các nhà tù châu Âu đang trong tình trạng quá tải.

Hiện ông Sarkozy vẫn khẳng định mình vô tội và sẽ theo đuổi việc kháng cáo. Các luật sư của ông đã nộp đơn xin thả sớm để ông theo đuổi các động thái pháp lý. Tòa án có tối đa hai tháng để đưa ra quyết định, tòa có thể cho ông tại ngoại có kiểm soát hoặc quản thúc tại gia, song tòa cũng có thể bác đơn.

Trong trường hợp bác đơn, tòa phải đưa ra lập luận chứng minh ông Sarkozy có khả năng bỏ trốn, tái phạm, can thiệp vào bằng chứng, tác động tới nhân chứng. Một số chuyên gia pháp lý tại Pháp cho rằng ông Sarkozy có thể được thả trong vòng một tháng tới.

Nhà tù La Santé nằm ở quận Montparnasse, phía nam thủ đô Paris. Nhà tù này bắt đầu hoạt động từ năm 1867. Đây là nhà tù duy nhất tại Paris còn đang hoạt động.

Luật sư của ông Sarkozy cho biết ông đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho thời gian ngồi tù. Ông mang theo áo len giữ ấm, nút bịt tai chống ồn, 10 bức ảnh gia đình cùng ba cuốn sách.

Ông Sarkozy chọn một cuốn viết về Chúa Jesus và cuốn tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo của nhà văn Pháp Alexandre Dumas. Cuốn tiểu thuyết kể về một người vô tội bị kết án oan, sau đó vượt ngục để báo thù. Ông Sarkozy dự định sẽ viết sách về trải nghiệm trong tù.