230 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2/2026), tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Ùn tắc giao thông về cơ bản được kiểm soát

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cả nước xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong, 274 người bị thương, 5 người mất tích.

“So với cùng kỳ năm 2025; tai nạn giao thông giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương, tăng 5 người mất tích,” ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông các cấp đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 252,6 tỷ đồng ; tạm giữ 747 xe ôtô, 26.742 xe môtô, 1.062 phương tiện khác; tước 2.473 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 16.095 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn xử lý 26.337 trường hợp, vi phạm tốc độ 15.728 trường hợp, vi phạm ma tuý 34 trường hợp.

Lĩnh vực đường thuỷ phát hiện xử lý 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 274,4 triệu đồng; đường sắt: Kiểm tra, phát hiện xử lý 23 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,1 triệu đồng.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông về cơ bản được kiểm soát, có một số ngày cao điểm ùn ứ giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các tuyến đường cửa ngõ và các trục chính và một số địa điểm du lịch.

Cụ thể, vào dịp cuối nghỉ lễ (ngày 21-22/2/2026, tức mùng 5-6 Tết), người dân bắt đầu quay trở lại thành phố, các tuyến đường trục vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm...

Dòng phương tiện di chuyển chậm tại khu vực điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, lượng du khách tăng đột biến khiến các điểm du lịch nổi tiếng tắc nghẽn, nhiều người phải bỏ cuộc ra về. Tại Ninh Bình, nhiều điểm du lịch đã quá tải trước dòng người tứ phương đổ về đi lễ, du xuân, tham quan di tích. Nhiều cung đường trên địa bàn một số địa phương (Hà Giang, Quảng Ninh) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), khu vực Chùa Yên Tử (Quảng Ninh).

Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo ông Thành, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý nghiêm sai phạm thường xảy ra trong dịp Tết (vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định...)

Ngoài ra, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại; công tác quản lý giá cước vận tải, công khai niêm yết giá cước, chuẩn bị phương tiện tăng cường, các đoàn kiểm tra được các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường trong dịp Tết Nguyên Đán; tình trạng ùn ứ, ùn tắc giao thông được các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, giảm tối đa các vụ ùn, tắc giao thông kéo dài trên các tuyến giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng thừa nhận tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp Tết còn có nhiều thách thức, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường thuỷ tại Lào Cai khiến 6 chết; tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Về việc kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết, phía Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng Bộ Công an, Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân các địa phương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm, trật tự an toàn giao thông cho người dân đón Tết.

Trong đó, Bộ Công an đã chỉ đạo, huy động lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tăng cường 100% quân số ra quân ngay từ đầu kỳ nghỉ Tết để ứng trực, duy trì trật tự và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm phổ biến trong dịp lễ Tết, trên cao tốc, tiếp nhận kịp thời thông tin phản ánh của người dân để kiểm tra, xử lý vi phạm... đã phát huy tác dụng kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết.

“Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện, giúp giao thông đi lại của nhân dân thông suốt, thuận lợi, an toàn hơn; phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại nhân dân được các cơ quan quản lý chuyên ngành và các địa phương chuẩn bị sớm, kết hợp công tác giám sát, kiểm tra hoạt động vận tải trong dịp lễ, Tết,” ông Thành nhấn mạnh.

