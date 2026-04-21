2 nữ ca sĩ gây sốt sân khấu âm nhạc trăm nghìn khán giả

Madonna và Sabrina Carpenter gây sốt với trang phục ren xuyên thấu quyến rũ, mang tới màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu Coachella mới đây.

Theo Page Six, huyền thoại âm nhạc Madonna là khách mời bất ngờ trong phần biểu diễn chính của Sabrina Carpenter. Nữ hoàng nhạc pop bước lên sân khấu để trình diễn ca khúc kinh điển Vogue và Like a Prayer, khiến khán giả phấn khích.

Hai nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu Coachella khi xuất hiện trong trang phục nóng bỏng, với chất liệu ren xuyên thấu chủ đạo. Ở tuổi 67, Madonna đầy tự tin khi diện corset màu tím nhạt bên ngoài váy ren, kết hợp áo khoác tím hờ hững cùng găng tay dài đồng điệu và tất mỏng xuyên thấu.

Trong khi Sabrina Carpenter cũng quyến rũ không kém với chiếc váy ren trắng ôm sát, tôn đường cong cơ thể. Hai nghệ sĩ thể hiện nhiều vũ đạo gợi cảm trên sân khấu, nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Madonna và Sabrina Carpenter đầy năng lượng và quyến rũ trên sân khấu Coachella. Ảnh: Coachella.

Dân mạng dành nhiều lời khen cho màn thể hiện đầy năng lượng của Madonna và Sabrina Carpenter. Số khác bày tỏ ngưỡng mộ Madonna khi nữ hoàng nhạc pop vẫn máu lửa, đầy năng lượng khi biểu diễn trên sân khấu dù đã ở tuổi 67.

Sau màn trình diễn gây sốt, Madonna đăng tải hình ảnh chụp cùng Sabrina Carpenter tại Coachella, thể hiện cảm giác phấn khích, vui sướng khi xuất hiện trên sân khấu với hàng trăm nghìn khán giả theo dõi: "Đó là một khoảnh khắc lịch sử mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cảm thấy tự do đến lạ thường".

Ở diễn biến mới nhất, Madonna gây chú ý khi tiết lộ đã làm mất bộ trang phục bốc lửa trên sân khấu Coachella.

"Khoảnh khắc trọn vẹn này thật đặc biệt cho đến khi tôi phát hiện những món đồ cổ điển mà tôi mặc đã bị thất lạc, áo khoác, corset, váy và toàn bộ các món khác. Chúng không chỉ là phục trang, mà là một phần lịch sử sự nghiệp của tôi. Những món lưu trữ khác cùng thời kỳ cũng bị mất. Tôi hy vọng và cầu mong rằng ai đó tốt bụng sẽ tìm thấy những món đồ này và liên hệ với đội ngũ của tôi. Tôi xin hậu tạ", Madonna viết trên mạng xã hội.