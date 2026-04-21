2 nữ ca sĩ gây sốt sân khấu âm nhạc trăm nghìn khán giả

  Thứ ba, 21/4/2026 10:27 (GMT+7)
Madonna và Sabrina Carpenter gây sốt với trang phục ren xuyên thấu quyến rũ, mang tới màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu Coachella mới đây.

Theo Page Six, huyền thoại âm nhạc Madonna là khách mời bất ngờ trong phần biểu diễn chính của Sabrina Carpenter. Nữ hoàng nhạc pop bước lên sân khấu để trình diễn ca khúc kinh điển Vogue Like a Prayer, khiến khán giả phấn khích.

Hai nghệ sĩ "đốt cháy" sân khấu Coachella khi xuất hiện trong trang phục nóng bỏng, với chất liệu ren xuyên thấu chủ đạo. Ở tuổi 67, Madonna đầy tự tin khi diện corset màu tím nhạt bên ngoài váy ren, kết hợp áo khoác tím hờ hững cùng găng tay dài đồng điệu và tất mỏng xuyên thấu.

Trong khi Sabrina Carpenter cũng quyến rũ không kém với chiếc váy ren trắng ôm sát, tôn đường cong cơ thể. Hai nghệ sĩ thể hiện nhiều vũ đạo gợi cảm trên sân khấu, nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Madonna và Sabrina Carpenter đầy năng lượng và quyến rũ trên sân khấu Coachella. Ảnh: Coachella.

Dân mạng dành nhiều lời khen cho màn thể hiện đầy năng lượng của Madonna và Sabrina Carpenter. Số khác bày tỏ ngưỡng mộ Madonna khi nữ hoàng nhạc pop vẫn máu lửa, đầy năng lượng khi biểu diễn trên sân khấu dù đã ở tuổi 67.

Sau màn trình diễn gây sốt, Madonna đăng tải hình ảnh chụp cùng Sabrina Carpenter tại Coachella, thể hiện cảm giác phấn khích, vui sướng khi xuất hiện trên sân khấu với hàng trăm nghìn khán giả theo dõi: "Đó là một khoảnh khắc lịch sử mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cảm thấy tự do đến lạ thường".

Ở diễn biến mới nhất, Madonna gây chú ý khi tiết lộ đã làm mất bộ trang phục bốc lửa trên sân khấu Coachella.

"Khoảnh khắc trọn vẹn này thật đặc biệt cho đến khi tôi phát hiện những món đồ cổ điển mà tôi mặc đã bị thất lạc, áo khoác, corset, váy và toàn bộ các món khác. Chúng không chỉ là phục trang, mà là một phần lịch sử sự nghiệp của tôi. Những món lưu trữ khác cùng thời kỳ cũng bị mất. Tôi hy vọng và cầu mong rằng ai đó tốt bụng sẽ tìm thấy những món đồ này và liên hệ với đội ngũ của tôi. Tôi xin hậu tạ", Madonna viết trên mạng xã hội.

Cổ Thiên Lạc lên tiếng khi thua trắng

"Tầm Tần Ký" của Cổ Thiên Lạc ra về tay trắng tại giải Kim Tượng lần thứ 44, khiến một bộ phận khán giả bức xúc. Nam diễn viên mới đây đã lên tiếng về kết quả lễ trao giải.

15 giờ trước

Suri ở tuổi 20

Con gái của Katie Holmes và Tom Cruise vừa tròn 20 tuổi. Cô hiện là sinh viên tại Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania.

20 giờ trước

'Phí Phông' bị vây hãm tuần này, khó cán mốc 200 tỷ đồng

Tác phẩm kinh dị của Đỗ Quốc Trung có thành tích mở màn vượt kỳ vọng. Song sắp tới, phim không còn dễ hái ra tiền khi loạt phim Việt mới xuất hiện.

29:1766 hôm qua

    Amber Heard ben ba con hinh anh

    Amber Heard bên ba con

    12 phút trước 11:00 21/4/2026

    0

    Minh tinh đang có chuyến nghỉ dưỡng bên các con tại Cadaques, Tây Ban Nha. Amber Heard được trông thấy khi đang địu một trong hai con song sinh.

    Viet Nam xuat hien trong 'Doraemon' hinh anh

    Việt Nam xuất hiện trong 'Doraemon'

    1 giờ trước 10:12 21/4/2026

    0

    Dựa trên nguyên tác của Fujiko F. Fujio, anime 'Doraemon' sẽ lên sóng một tập đặc biệt có nội dung về chuyến du lịch tại Việt Nam.

    Quan A.P tinh tu ben Le Khanh hinh anh

    Quân A.P tình tứ bên Lê Khanh

    1 giờ trước 09:49 21/4/2026

    0

    Cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm trên một sân khấu gần đây. Quân A.P nắm tay, tình tứ bên Lê Khanh.

