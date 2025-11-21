198 dự án vốn gần 1 triệu tỷ sẽ khởi công, khánh thành dịp 19/12

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/11.

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 19/11, còn một số bộ, ngành địa phương chưa gửi báo cáo về Bộ Xây dựng; một số đơn vị không đăng ký các công trình, dự án; trong khi một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công năm 2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, đăng ký.

Hiện, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án (gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành) với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng .

Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương là 487.154 tỷ đồng (chiếm 49,5%); nguồn vốn khác là 496.186 tỷ đồng (chiếm 50,5%) và không có vốn FDI.

Xét theo nhóm lĩnh vực, có 67 dự án giao thông, 28 công trình dân dụng, 42 công trình công nghiệp, 23 dự án hạ tầng kỹ thuật, 19 dự án nhà ở xã hội, 4 dự án văn hóa, 5 dự án giáo dục, 2 dự án nông nghiệp và 8 dự án y tế.

Để bảo đảm về quy mô và các điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật... đối với các dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng ban hành công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức khánh thành, khởi công các dự án, bảo đảm tuân thủ quy định, gửi văn bản đăng ký về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11.

Trên cơ sở báo cáo, số liệu do các bộ, ngành, địa phương gửi về, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/12.