TP.HCM sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm cuối năm nay

Trong những tháng cuối năm, TP.HCM sẽ khởi công một loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết áp lực giao thông và hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng.

Dự án cầu - đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km nối quận 1, quận 7 và quận 4 cũ. Ảnh: Duy Hiệu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa cập nhật tiến độ loạt dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, dự kiến khởi công trong vài tháng tới.

Giải phóng mặt bằng cầu - đường Nguyễn Khoái đạt hơn 50%

Theo Ban Giao thông, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái (nối trung tâm với khu nam) đã đạt tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 53%.

"Dự kiến nếu cuối tháng 11, công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đạt trên 80% thì Ban Giao thông sẽ tổ chức khởi công ngay sau đó", Ban này khẳng định.

Những ngày qua, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án diễn ra sôi động. Đến nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 đã chỉ trả tiền bồi thường cho 78/147 trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy TP.HCM đang quyết tâm khởi công dự án này trong năm nay khi dự án đã chậm tiến độ gần một năm so với kế hoạch, do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng . Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật gần 1.400 tỷ đồng , chi phí xây dựng khoảng 1.600 tỷ đồng .

Công trình bắt đầu từ đường D1 (kết nối Đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Him Lam, quận 7 cũ), cầu chính vượt kênh Tẻ đi trên cao theo đường Nguyễn Khoái, tiếp tục vượt rạch Bến Nghé và nối vào đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ).

Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Thực tế, ngay từ cuối năm 2024, khu nam TP.HCM đã đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm gồm cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa nối dài đường Lê Văn Lương kéo ra Nguyễn Văn Linh, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ và 2 km Quốc lộ 50, để giải cứu kẹt xe.

Tuy nhiên, các dự án này chủ yếu giảm áp lực cho giao thông nội khu, còn đường kết nối về phía trung tâm TP.HCM vẫn chỉ dựa vào 3 công trình đã ùn ứ nghiêm trọng là đường Nguyễn Hữu Thọ nối cầu Kênh Tẻ, đường Nguyễn Tất Thành nối cầu Khánh Hội và đường Dương Bá Trạc nối cầu Nguyễn Văn Cừ.

Trong khi đó, sau gần 9 tháng đi vào vận hành, mặt đường hầm chui Nguyễn Văn Linh đã bắt đầu xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Chính vì vậy, khi cầu - đường Nguyễn Khoái hoàn thành, công trình được kỳ vọng chia bớt áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu, đồng thời mở ra một hướng lưu thông mới giữa trung tâm TP.HCM và cửa ngõ khu nam TP.HCM.

Đồng loạt khởi công 2 đoạn Vành đai 2 TP.HCM cuối tháng 11

Dự án Vành đai 2 TP.HCM dài khoảng 64 km, quy mô 6-10 làn xe. Hiện, tuyến này có khoảng 50 km được xây dựng và đưa vào khai thác, còn 14 km chưa khép kín được chia làm 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Đối với đoạn 1 và 2, Ban Giao thông đang hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp trong tháng 10-11 và dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 11.

Song song đó, đối với gói thầu xây lắp XL02 (nút giao thông Bình Thái), Ban Giao thông đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến gói thầu này sẽ được khởi công vào cuối tháng 12.

Tương tự, Ban Giao thông cũng đang khẩn trương thực hiện các công tác này với đoạn 2, phần nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng nhằm khởi công gói xây lắp vào cuối tháng 12.

Tuy nhiên, theo Ban Giao thông, điều kiện khởi công các công trình này còn liên quan vào tiến độ bàn giao mặt bằng do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Riêng đoạn 3 Vành đai 2 sẽ được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án. Ban Giao thông được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ giám sát Nhà nước đối với dự án.

Hiện, các sở, ngành liên quan đang tập trung triển khai các công việc theo chỉ đạo của UBND TP.HCM về thẩm định, trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đàm phán hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc khởi công lại sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Khởi công đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cuối tháng 10

Bên cạnh đó, cuối tháng 10, Ban Giao thông cũng dự kiến khởi công dự án mở rộng đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Điểm đầu của cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao An Phú thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hiện, Ban Giao thông đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và bảo hiểm công trình, dự kiến hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 10. Từ ngày 25 đến 27/10, Ban Giao thông sẽ trình Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt phương án phân luồng giao thông đường bộ và đường thủy phục vụ thi công.

"Dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 10, thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2026. Khi đó, cùng với nút giao An Phú đã được thông suốt sẽ giảm bớt tình trạng kẹt xe", Ban Giao thông cho hay.

Riêng với nút giao An Phú, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ thông xe nhánh cầu vượt N2 trước ngày 31/12; thông xe hầm chui HC1 trước ngày 15/1/2026; và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9/2026.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) có tổng chiều dài 3,2 km, tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, dự án sẽ mở rộng 2 bên tuyến với mỗi bên rộng 4,75 m đảm bảo quy mô 8 làn xe, tổng bề rộng mặt đường sau mở rộng là 36 m. Phần cầu mở rộng hai bên cầu Mương Kênh và cầu vượt đường Đỗ Xuân Hợp mỗi bên 5,25 m, tổng bề rộng cầu sau mở rộng là 37 m.

Đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang thường xuyên xảy ra ùn tắc do quá tải. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án mở rộng đường nối cao tốc này cùng với các dự án giao thông đang triển khai khác sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông và tăng kết nối liên vùng, đặc biệt là tới sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai).