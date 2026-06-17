180 phút ở World Cup giúp cựu HLV Nam Định kiếm bộn tiền

Herve Renard nhận mức đãi ngộ lớn để dẫn dắt Tunisia trong hai trận còn lại ở vòng bảng World Cup 2026 sau khi Sabri Lamouchi bị sa thải.

Herve Renard nhận nhiệm vụ "chữa cháy" cho tuyển Tunisia ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Tunisia quyết định đặt cược vào kinh nghiệm của Herve Renard trong nỗ lực cứu vãn chiến dịch World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Pháp được bổ nhiệm thay Sabri Lamouchi, người mất việc ngay sau thất bại nặng nề 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn hôm 15/6.

Theo nguồn tin từ trang tin Wimwim, hợp đồng của Renard chỉ kéo dài đến hết hai lượt trận còn lại của vòng bảng gặp Nhật Bản và Hà Lan. Mức lương ông nhận vào khoảng 200.000 euro, nếu Tunisia giành vé đi tiếp, đôi bên sẽ đàm phán một thỏa thuận mới.

Tính ra, Renard bỏ túi 100.000 euro cho mỗi trận đấu tại World Cup chỉ riêng về tiền lương. Đây là mức đãi ngộ đáng kể với một HLV chỉ làm việc trong thời gian ngắn.

Chiến lược gia 57 tuổi là cái tên giàu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông từng dẫn dắt Bờ Biển Ngà, Morocco, Saudi Arabia và tuyển nữ Pháp. Trong thời gian làm việc tại Saudi Arabia, Renard được cho là nằm trong nhóm HLV hưởng lương cao nhất châu Á.

Ở chiều ngược lại, Sabri Lamouchi khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ sau 5 trận cầm quân. Cựu HLV Nottingham Forest thắng Haiti 1-0 trong ngày ra mắt, hòa Canada 0-0 trước khi nhận liên tiếp ba thất bại trước Áo, Bỉ và Thụy Điển.

Thống kê cho thấy Tunisia dưới thời Lamouchi chỉ ghi được 2 bàn nhưng thủng lưới tới 11 lần. Riêng hai trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi nhận tổng cộng 10 bàn thua trước Bỉ và Thụy Điển.

Dù bị sa thải sớm, Lamouchi vẫn nhận khoản đền bù tương đương ba tháng lương, trị giá khoảng 330.000 dinar Tunisia, tương đương gần 100.000 euro.

Tunisia hiện đứng cuối bảng F và không còn nhiều quyền tự quyết. Hai cuộc đối đầu với Nhật Bản và Hà Lan sẽ quyết định liệu Renard có thể tạo ra cuộc đào thoát ngoạn mục cho đại diện Bắc Phi hay không.

Di chuyển khôn ngoan, Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.