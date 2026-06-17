World Cup 2026 'đau đầu' vì rắn độc

Không chỉ phải chuẩn bị về chiến thuật hay thể lực cho World Cup 2026, một số đội tuyển châu Âu còn đối mặt nỗi lo đến từ một loài động vật nguy hiểm tại Mỹ.

Rắn độc gây lo lắng cho các đội tuyển châu Âu. Ảnh: Reuters.

Theo Bild, tuyển Đức vừa phát hiện một con rắn đầu đồng (copperhead) gần đại bản doanh của đội tại Winston-Salem, North Carolina. Đây là loài rắn có nọc độc khá phổ biến tại khu vực này.

Tiền vệ Joshua Kimmich cho biết anh được cảnh báo rằng nếu bị loài rắn này cắn, nạn nhân cần được đưa đến bệnh viện để điều trị. Dù không phải là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng, ngôi sao của Bayern Munich thừa nhận anh luôn trong tình trạng cảnh giác khi di chuyển ngoài trời.

"Tại Đức, bạn chỉ cần lo về chiến thuật, chấn thương hay đối thủ tiếp theo. Nhưng ở đây, bạn còn phải nghĩ xem liệu có thứ gì đang ẩn trong đám cỏ hay không", Kimmich chia sẻ.

Không chỉ tuyển Đức, tuyển Thụy Sĩ cũng từng phải đánh dấu một khu vực riêng tại nơi đóng quân ở San Diego là "vùng có rắn" để cảnh báo các thành viên trong đội. Trong khi đó, tuyển Na Uy cũng đóng quân tại bang North Carolina, nơi được đánh giá là có mật độ rắn đầu đồng xuất hiện khá cao.

Dù chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào, câu chuyện về rắn độc tại các đại bản doanh đang trở thành chủ đề gây đau đầu cho các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup 2026.

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