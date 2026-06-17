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Thể thao World Cup 2026

Châu Á đứt mạch bất bại ở World Cup 2026

  • Thứ tư, 17/6/2026 07:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chuỗi trận bất bại ấn tượng của các đại diện châu Á tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 1-4 của Iraq trước Na Uy ở lượt trận mở màn bảng I sáng 17/6.

Châu Á đứt mạch bất bại ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù thi đấu nỗ lực, Iraq không thể chống đỡ sức mạnh của hàng công Na Uy ở trận đấu sáng 17/6. Tiền đạo Ayman Hussein là người ghi bàn duy nhất cho đại diện châu Á trong cuộc đối đầu vừa qua.

Trước khi Iraq ra sân, châu Á đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Có tới 6 đại diện của khu vực này không phải nhận thất bại ở trận ra quân, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ World Cup.

Đội tuyển Hàn Quốc mở màn bằng cuộc ngược dòng thắng 2-1 trước CH Czech, trong khi Australia cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Bên cạnh hai chiến thắng, bốn đại diện khác của châu Á cũng giành được những kết quả tích cực trước các đối thủ được đánh giá cao.

Qatar cầm hòa Thụy Sĩ 1-1, Nhật Bản chia điểm với Hà Lan trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Trong khi đó, Saudi Arabia buộc Uruguay phải chia điểm với tỷ số 1-1, còn Iran tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn để hòa New Zealand 2-2.

Sau Iraq, châu Á còn hai đại diện chuẩn bị xuất trận là Uzbekistan (gặp Colombia) và Jordan (gặp Áo). Đây đều là những thử thách khó nhằn với hai đội tuyển lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Video Na Uy nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống phạt góc bài bản Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.

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Duy Luân

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