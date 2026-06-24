18 dự án của Vingroup, Sun Group, Masterise được miễn 'room' tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép loại trừ dư nợ phát sinh khỏi tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) đối với 18 dự án hạ tầng của Vingroup, Sun Group, Masterise.

Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục được NHNN phê duyệt có tổng nhu cầu vốn huy động khoảng 752.138 tỷ đồng . Theo kế hoạch do các doanh nghiệp báo cáo, nhu cầu huy động ở mức 210.047 tỷ đồng trong năm 2026, 244.188 tỷ đồng năm 2027 và 187.018 tỷ đồng năm 2028.

NHNN đánh giá đây đều là các công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng và được Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai. Việc ban hành hướng dẫn nhằm tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, thẩm định và cấp vốn cho các dự án này.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng , trong đó vốn tự có 22.105 tỷ đồng và vốn huy động 125.265 tỷ đồng , do VinSpace (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư. Dự án vừa được khởi công vào ngày 12/4, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Tuyến dài 120,2 km, được thiết kế đường đôi, khổ rộng 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua khu vực TP Hà Nội là 120 km/h. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán do hãng Siemen (Đức) phát triển, tương tự công nghệ đang được sử dụng ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu.

Với dự án này, thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Hạ Long sẽ rút ngắn từ 2-2,5 giờ xuống còn 23 phút.

Phối cảnh điểm đầu tuyến đặt tại ga Cổ Loa, thuộc khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội; và điểm cuối là ga Hạ Long, nằm trong khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Ảnh: NĐT.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng nhu cầu vốn huy động 207.782 tỷ đồng . Riêng công trình sân bay Gia Bình cần huy động 112.998 tỷ đồng . Phần còn lại gồm đài kiểm soát không lưu, đường kết nối sân bay, khu tái định cư, công trình hoàn trả hạ tầng và các dự án đối ứng.

Nhà đầu tư dự án là CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise.

Tháp kiểm soát không lưu cao 127 m tại sân bay Gia Bình vừa được cất nóc. Ảnh: CTD.

Sân bay được khởi công vào ngày 19/8/2025. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích khoảng 1.960 ha, được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với có 2 đường băng dài 3.500-4.000 m.

Khi hoàn thành, đây sẽ là cảng hàng không có quy mô lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành, nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở rộng không gian phát triển khu vực phía đông và đông bắc Hà Nội. Công suất thiết kế đạt 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030, có thể nâng lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào 2050.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Theo quy hoạch, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186,78 ha. Dự án được UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ vào giữa tháng 1 năm nay với tổng mức đầu tư khoảng 145.629 tỷ đồng , trong đó, vốn tự có 29.126 tỷ đồng và huy động 116.503 tỷ đồng .

Tâm điểm của dự án là sân vận động trung tâm được quy hoạch trên diện tích 24 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng và sức chứa 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với công nghệ mái che linh hoạt, có khả năng đóng - mở tự động, tích hợp các giải pháp cách âm tiên tiến.

Phối cảnh sân vận động trung tâm với sức chứa 70.000 chỗ ngồi tại dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NĐT.

Khi đi vào hoạt động, sân vận động không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế mà còn có thể chuyển đổi thành sân khấu đa chức năng, phục vụ các chương trình đại nhạc hội quy mô lớn cũng như các sự kiện giải trí.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, dự án còn bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn như nhà thi đấu và biểu diễn đa năng rộng 10 ha với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi; trung tâm thể thao đa năng quy mô 5.000-10.000 chỗ ngồi; trung tâm thể thao dưới nước dành cho các môn bơi lội, nhảy cầu, bóng nước; trung tâm quần vợt phục vụ thi đấu, đào tạo và tổ chức các giải chuyên nghiệp...

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư 102.430 tỷ đồng , gồm 15.364 tỷ đồng vốn tự có và 87.066 tỷ đồng vốn huy động. Dự án do VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đầu tư, đi qua 8 xã, phường: Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với diện tích sử dụng đất hơn 328 ha.

Tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài tuyến chính hơn 54 km. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư hai ga Bến Thành và Cần Giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực còn 10 phút.

Dự án đã được VinSpeed động thổ từ cuối năm ngoái.

Phối cảnh Depot và Trung tâm điều khiển (OCC) của tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được bố trí tại xã Cần Giờ. Ảnh: NĐT.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ là một trong những dự án thuộc danh mục phục vụ APEC 2027, do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn khoảng 81.120 tỷ đồng cho dự án này.

Hồi đầu năm, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức khởi công dự án. Trên quy mô khoảng 88,4 ha, dự án bố trí khoảng 11,8 ha cho các công trình nhà ở. Trong đó, khoảng 1,1 ha xây nhà ở liền kề cao tối đa 6 tầng; hơn 8,2 ha đất biệt thự, cao tối đa 5 tầng; đất chung cư bố trí 5 lô đất với mật độ xây dựng 45-50%, cao tối đa 40 tầng...

Khi hoàn thành, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ sẽ tích hợp đầy đủ chức năng lưu trú, thương mại, dịch vụ, du lịch và khách sạn cao cấp, cùng hệ thống hạ tầng xã hội - kỹ thuật đồng bộ.

Công trường dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ hồi tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc huy động vốn khoảng 50.448 tỷ đồng . Ở giai đoạn 1, để phục vụ APEC 2027, các hạng mục từ xây mới đường băng số 2 cho đến nhà ga VIP và nhà ga T2 đều được xây dựng.

Sau khi hoàn thành mở rộng, sân bay Phú Quốc sẽ có hơn 120 vị trí đỗ tàu bay. Dự án sẽ được vận hành bởi Changi Airport Group, đơn vị quản lý vận hành sân bay Changi (Singapore).

Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh. Ảnh phối cảnh: CPG.

Nơi đây được ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, như mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch, không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, hệ thống soi chiếu cao cấp từ Tập đoàn Smiths Detection của Đức, cũng như các công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng hiện đại...

Với dự án mở rộng, công suất khai thác của sân bay Phú Quốc sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm từ năm 2027, đồng thời hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực. Trong giai đoạn 2, sân bay sẽ tiếp tục được nâng công suất đến 50 triệu khách/năm.

Loạt dự án khác cần huy động hàng nghìn tỷ đồng

Đối với nhà đầu tư Sun Group, ngoài Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và mở rộng sân bay Phú Quốc, các dự án phục vụ Hội nghị APEC được NHNN miễn "room" tín dụng còn có dự án Trung tâm tổ chức hội nghị APEC có nhu cầu huy động vốn 20.024 tỷ đồng , Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán huy động 15.453 tỷ đồng và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 huy động 2.679 tỷ đồng .

Trong đó, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã khởi công tháng 6/2025, quy mô hơn 16 ha, gồm Trung tâm hội nghị triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC.

Trong nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP) có nhu cầu huy động vốn, ngoài Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc còn có hai đoạn đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (qua Hà Nội và Bắc Ninh).

Cụ thể, đoạn qua Hà Nội được triển khai bởi Liên danh CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group), khởi công cuối năm ngoái, với chiều dài 13,55 km. Dự án huy động 24.475 tỷ đồng .

Đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh có tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, với tốc độ thiết kế 120 km/h. Ngày 12/6 vừa qua, Sun Group đã ra quân triển khai dự án, với chiều dài đường chính khoảng 18,8 km, điểm đầu thuộc địa phận xã Gia Bình, điểm cuối tại phường Trí Quả. Dự án này huy động vốn 21.324 tỷ đồng .