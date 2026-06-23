NHNN miễn 'room' tín dụng 18 dự án của Vingroup, Sun Group, Masterise

NHNN vừa chấp thuận cơ chế đặc biệt đối với 18 dự án hạ tầng của Vingroup, Sun Group, Masterise khi cho phép loại trừ dư nợ phát sinh khỏi tăng trưởng tín dụng (room tín dụng).

Cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC ở khu lấn biển Bãi Đất Đỏ, Khu phố 7, thuộc Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại hướng dẫn việc cấp tín dụng đối với một số dự án trọng điểm theo kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, NHNN cho biết đã nhận được đề xuất từ Tập đoàn Vingroup, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc loại trừ một phần dư nợ cấp tín dụng khi tính toán các chỉ tiêu an toàn tín dụng đối với các dự án đang triển khai.

18 dự án trọng điểm được loại khỏi tính toán "room" tín dụng

Nhà điều hành chỉ thị trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho 3 doanh nghiệp này để thực hiện các dự án thuộc danh mục được phê duyệt, phần dư nợ phát sinh mới hàng năm sẽ được loại trừ khi tính toán mức tăng trưởng tín dụng ("room" tín dụng) của ngân hàng.

Ngoài ra, phần dư nợ này cũng được xem xét loại trừ khi xác định một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng hoặc nhóm khách hàng có liên quan.

Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục được NHNN phê duyệt có tổng nhu cầu vốn huy động khoảng 752.138 tỷ đồng . Theo kế hoạch do các doanh nghiệp báo cáo, nhu cầu huy động ở mức 210.047 tỷ đồng trong năm 2026, 244.188 tỷ đồng năm 2027 và 187.018 tỷ đồng năm 2028.

Đối với Sun Group, các dự án phục vụ Hội nghị APEC có tổng nhu cầu vốn huy động 169.724 tỷ đồng . Danh mục gồm Trung tâm tổ chức hội nghị APEC với 20.024 tỷ đồng ; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 50.448 tỷ đồng ; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ 81.120 tỷ đồng ; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán 15.453 tỷ đồng và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 với 2.679 tỷ đồng .

Nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP) có nhu cầu huy động 162.302 tỷ đồng . Trong đó, Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cần huy động 116.503 tỷ đồng ; hai đoạn đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có nhu cầu lần lượt 24.475 tỷ đồng và 21.324 tỷ đồng .

Danh mục theo đề xuất của Vingroup gồm hai dự án đường sắt tốc độ cao, với tổng mức đầu tư dự kiến 249.800 tỷ đồng và nhu cầu vốn huy động 212.330 tỷ đồng .

Cụ thể, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư 102.430 tỷ đồng , gồm 15.364 tỷ đồng vốn tự có và 87.066 tỷ đồng vốn huy động. Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng , trong đó vốn tự có 22.105 tỷ đồng và vốn huy động 125.265 tỷ đồng .

Đối với CTCP Hạ tầng hàng không Masterise, các hạng mục dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng nhu cầu vốn huy động 207.782 tỷ đồng . Riêng công trình sân bay Gia Bình cần huy động 112.998 tỷ đồng . Phần còn lại gồm đài kiểm soát không lưu, đường kết nối sân bay, khu tái định cư, công trình hoàn trả hạ tầng và các dự án đối ứng.

Khu đất gần 2.000 ha xây dựng sân bay Gia Bình (ảnh chụp tháng 8/2025). Ảnh: Đinh Hà.

NHNN đánh giá đây đều là các công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng và được Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai. Việc ban hành hướng dẫn nhằm tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, thẩm định và cấp vốn cho các dự án này.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi riêng phần dư nợ phát sinh liên quan đến từng dự án và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, bảo đảm tổng dư nợ cấp cho chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp và các bên liên quan không vượt quá nhu cầu vốn đã xác định.

Doanh nghiệp cũng phải cam kết sử dụng vốn đúng mục đích và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ việc xác định phần dư nợ được loại trừ khi tính "room" tín dụng.

Ngân hàng chịu trách nhiệm với quyết định cấp tín dụng

Liên quan đến tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, NHNN cho biết các ngân hàng thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019/TT-NHNN.

Đối với giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng có liên quan, NHNN nhận định nhu cầu vốn của các dự án là rất lớn nên khuyến khích các ngân hàng thực hiện cho vay hợp vốn. Trường hợp mức cấp tín dụng vượt giới hạn theo quy định, tổ chức tín dụng phải báo cáo NHNN để trình Thủ tướng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

NHNN nhấn mạnh các ngân hàng thương mại phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định cấp tín dụng, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phục vụ trực tiếp cho các dự án được đề xuất.

Việc cho vay phải được thực hiện trên cơ sở thẩm định đầy đủ về tính khả thi, hiệu quả dự án, phương án kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng cũng như năng lực cân đối vốn của chính ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng cũng phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng.