Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines tăng tốc mở rộng đội bay

Hai hãng hàng không tư nhân Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines cùng bổ sung tàu bay mới trong tháng 6, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không.

Hãng bay Việt Nam liên tục đón tàu bay mới để mở rộng mạng bay, phục vụ cao điểm hè. Ảnh: VU.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) ngày 23/6 tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A320neo, nâng tổng số máy bay trong đội khai thác lên 11 chiếc. Trong khi đó, sáng 24/6, Vietravel Airlines cũng đưa vào khai thác thêm một tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A290, nâng số máy bay thuộc sở hữu của hãng lên 4 chiếc.

Động thái tăng cường đội tàu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi, trong khi nguồn cung tàu bay toàn cầu vẫn chịu áp lực do tình trạng chậm bàn giao kéo dài từ các nhà sản xuất.

Với Sun PhuQuoc Airways, chiếc A320neo mới được sản xuất năm 2025. Đây là dòng tàu bay thân hẹp thế hệ mới của Airbus, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải so với các thế hệ trước.

Hãng cho biết từ nay đến cuối tháng 8 sẽ tiếp nhận thêm 15 tàu bay thuộc gia đình Airbus A320/A321, nâng tổng quy mô đội bay lên 26 chiếc. Toàn bộ số máy bay này dự kiến được đưa vào khai thác ngay trong cao điểm hè.

Việc mở rộng đội tàu là cơ sở để SPA tăng tần suất bay và mở thêm các đường bay mới. Trong tháng 7 và tháng 8, hãng dự kiến khai thác hàng loạt đường bay nội địa như Hà Nội - Cam Ranh, TP.HCM - Hải Phòng, Phú Quốc - Hải Phòng, Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Buôn Ma Thuột và Hà Nội - Cần Thơ.

SPA sẽ nâng tổng số tàu bay lên 26 chiếc vào tháng 8, chỉ chưa đầy một năm sau ngày đầu chính thức cất cánh. Ảnh: SPA.

Ở thị trường quốc tế, hãng lên kế hoạch khai thác các đường bay kết nối Phú Quốc và TP.HCM với Thành Đô (Trung Quốc), đồng thời mở các chặng bay từ Hà Nội và TP.HCM đến Incheon (Hàn Quốc). Hãng cũng đang xúc tiến các đường bay tới Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong và một số thành phố tại Ấn Độ.

Theo kế hoạch của hãng, đến cuối tháng 8, mạng bay quốc tế sẽ đạt khoảng 10 đường bay, với Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM là ba trung tâm khai thác chính.

Trong khi đó, Vietravel Airlines lựa chọn hướng đi tăng dần tỷ lệ sở hữu đội tàu. Chiếc Airbus A321 mới tiếp nhận có cấu hình 230 ghế và được đưa vào khai thác ngay trong ngày 24/6.

Hãng cho biết mục tiêu trong 6 tháng cuối năm là đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác nhằm tăng năng lực vận chuyển trong bối cảnh nhu cầu du lịch tiếp tục phục hồi.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc gia tăng số lượng máy bay sở hữu giúp hãng chủ động hơn trong hoạt động khai thác, đồng thời là một phần trong chiến lược tăng trưởng mới dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group.

Song song với việc mở rộng đội tàu, hãng cũng tăng cường tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Về mạng bay, ngoài các đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), Vietravel Airlines đã triển khai các chuyến bay charter từ Hà Nội đến Lan Châu (Trung Quốc). Từ tháng 8, hãng dự kiến mở đường bay TP.HCM - Thâm Quyến và tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội - Ma Cao trong năm nay.

Trước đó, hãng đã khai trương đường bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột và khôi phục khai thác chặng Hà Nội - Cam Ranh phục vụ nhu cầu du lịch hè.