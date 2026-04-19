14 CLB có thể thay HLV ở La Liga

  • Chủ nhật, 19/4/2026 18:04 (GMT+7)
La Liga đứng trước mùa hè 2026 đầy biến động, khi có tới 14 CLB khả năng thay HLV trong những tháng tới.

HLV Arbeloa khả năng chia tay Real Madrid.

Theo Marca, nguyên nhân thay tướng hàng loạt đến từ việc không đạt mục tiêu hoặc các chiến lược gia tìm kiếm thử thách mới, tạo nên một "cơn sóng thần" trên băng ghế chỉ đạo. Ngay cả những đội bóng lớn cũng không nằm ngoài vòng xoáy biến động.

Tại Real Madrid, tương lai của Alvaro Arbeloa lập tức bị đặt dấu hỏi sau một mùa giải thất vọng, từ việc bị loại sớm ở cúp Nhà Vua đến chiến dịch Champions League ke 1 cỏi. Những vòng đấu cuối sẽ quyết định số phận của ông.

Trong khi đó, Marcelino Garcia Toral (Villarreal) và Michel Sanchez (Girona) đều sắp hết hợp đồng. Dù thành tích không tệ, tương lai của họ để ngỏ trước sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác. Riêng Inigo Perez và Rayo Vallecano chưa có dấu hiệu sẽ gia hạn.

Đáng chú ý, Manuel Pellegrini vừa gia hạn với Real Betis nhưng chịu áp lực lớn sau thất bại tại Europa League. Tại Getafe, Jose Bordalas nhiều khả năng chia tay CLB dù hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đơn giản vì muốn tìm thử thách mới.

Trước đó, Ernesto Valverde xác nhận rời Athletic Bilbao sau mùa giải 2025/26, để lại khoảng trống lớn. Tình hình tại Valencia hay Sevilla vẫn đầy bất ổn, khi các HLV đương nhiệm phải chiến đấu để giữ ghế.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng khiến tương lai của hàng loạt HLV như Martin Demichelis (Mallorca), Quique Sanchez Flores (Alaves) hay Guillermo Almada (Real Oviedo) phụ thuộc hoàn toàn vào 7 vòng đấu cuối.

Trong bối cảnh đó, chỉ 6 HLV gồm Diego Simeone (Atletico Madrid), Hansi Flick (Barcelona), Claudio Giraldez (Celta Vigo), Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad), Guido Lisci (Osasuna) và Manolo Gonzalez (Espanyol) được xem là an toàn. Tuy nhiên, trong thế giới bóng đá đầy biến động, không có gì là chắc chắn tuyệt đối.

