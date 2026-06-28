12 ca sĩ Việt 'cháy' cùng hàng chục nghìn người

Một trong những điểm hay của concert là việc làm mới các ca khúc bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi hơn với khán giả trẻ. Sự xuất hiện của Double2T trong bản phối Bước chân trên dải Trường Sơn hay phần rap À Lôi giúp không khí sân khấu trở nên sôi động, giữ được tinh thần kết nối.