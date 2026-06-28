12 ca sĩ Việt 'cháy' cùng hàng chục nghìn người

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Tối 27/6, concert Thanh xuân đã diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút khoảng 20.000 khán giả. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ, bao gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Lâm Phúc, buitruonglinh, CONGB... Concert được xây dựng như một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam, đi từ ký ức lịch sử, tinh thần cống hiến đến khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ hôm nay.
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Điểm đáng chú ý của concert nằm ở cấu trúc ba chương rõ ràng: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Cách chia chương giúp chương trình có mạch cảm xúc tương đối liền mạch, không đơn thuần là sự xuất hiện nối tiếp của các ca sĩ.
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Ở chương đầu, chương trình gây ấn tượng với những tiết mục thể hiện tinh thần tự hào dân tộc. Các phần trình diễn của Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Lâm Phúc được dàn dựng công phu, kết hợp vũ đạo, hoạt cảnh, pháo hoa và hiệu ứng sân khấu. Đặc biệt, những ca khúc như Đường lên phía trước, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20 tạo nên không gian giàu cảm xúc, gợi nhắc hình ảnh các thế hệ thanh niên từng dấn thân vì đất nước. Võ Hạ Trâm cho thấy giọng ca nội lực khi hát Việt Nam kiêu hãnh.
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Một trong những điểm hay của concert là việc làm mới các ca khúc bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi hơn với khán giả trẻ. Sự xuất hiện của Double2T trong bản phối Bước chân trên dải Trường Sơn hay phần rap À Lôi giúp không khí sân khấu trở nên sôi động, giữ được tinh thần kết nối.
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Về phần trình diễn cá nhân, Hòa Minzy tiếp tục cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và kết nối khán giả. Từ tiết mục mở màn cùng Lâm Phúc đến phần solo Thị Mầu được phối mới, nữ ca sĩ mang lại màu sắc rộn ràng, gần gũi và giàu năng lượng. Hòa Minzy cũng có màn đu dây ấn tượng trước hàng chục nghìn người.
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Tâm điểm của phần sau chương trình thuộc về Quang Hùng MasterD. Khoảnh khắc nam ca sĩ bước ra sân khấu khiến khán giả hò reo, cho thấy sức hút của anh với giới trẻ. Loạt ca khúc Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều được khán giả hưởng ứng mạnh.
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Bên cạnh đó, các nghệ sĩ trẻ như buitruonglinh, CONGB, Muộii, Hà Myo, Ngọc Ánh cũng góp phần làm nên không khí đa dạng cho concert. buitruonglinh tạo hiệu ứng đồng ca với Việt Nam thịnh vượng sáng ngời, CONGB khuấy động bằng vũ đạo và màn giao lưu duyên dáng. buitruonglinh còn mang lên sân khấu 2 ca khúc quen thuộc Từng ngày yêu em, Đường tôi chở em về.
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Concert gây ấn tượng bởi quy mô sân khấu, hệ thống âm thanh - ánh sáng được đầu tư, màn pháo hoa 15 phút khép lại chương trình. Đêm nhạc khép lại với mashup Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này cùng hàng trăm vũ công, các bạn trẻ lên sân khấu. Đáng chú ý, cách lồng ghép thông điệp về tuổi trẻ Việt Nam, trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng vươn xa giúp chương trình không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc giải trí, mà còn tạo được dấu ấn cảm xúc.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.