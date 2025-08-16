10 thương vụ đình đám 'chốt sổ' chuyển nhượng hè 2025

Tương lai Rodrygo u ám dưới thời HLV Xabi Alonso khi anh chỉ góp mặt trong 92 phút tại FIFA Club World Cup 2025. Với tài năng đã được khẳng định, ngôi sao người Brazil không thiếu bến đỗ tiềm năng. Man City được cho là muốn "nổ" thương vụ lên tới 100 triệu euro này.