10 thương vụ đình đám 'chốt sổ' chuyển nhượng hè 2025

Sau khi Jonathan Tah gia nhập Bayern Munich, Kim Min-jae không còn là lựa chọn ưu tiên ở hàng thủ. Với kỳ World Cup 2026 cận kề, trung vệ Hàn Quốc cần tìm bến đỗ mới để đảm bảo thời gian thi đấu. Khả năng cao cựu sao Napoli cập bến Saudi Arabia.
Xavi Simons đứng trước ngã rẽ sự nghiệp. Tài năng 22 tuổi tuyên bố muốn ra đi ngay trong mùa hè này. RB Leipzig bỏ ra 50 triệu euro mua đứt từ PSG, giờ khó gỡ vốn. Chelsea tỏ ra sốt sắng nhất và sớm đạt thỏa thuận với cầu thủ này. Theo The Athletic, Chelsea sẽ mua cả Alejandro Garnacho lẫn Simons.
Tương lai Rodrygo u ám dưới thời HLV Xabi Alonso khi anh chỉ góp mặt trong 92 phút tại FIFA Club World Cup 2025. Với tài năng đã được khẳng định, ngôi sao người Brazil không thiếu bến đỗ tiềm năng. Man City được cho là muốn "nổ" thương vụ lên tới 100 triệu euro này.
Gianluigi Donnarumma tỏa sáng ở Champions League mùa trước, nhưng nhanh chóng thất sủng tại PSG. Với việc HLV Luis Enrique ưu tiên thủ môn chơi chân, Donnarumma buộc phải ra đi. Hiện tại, một số CLB Premier League ngỏ ý muốn chiêu mộ thủ thành người Italy.
Maghnes Akliouche là trụ cột của AS Monaco. Cầu thủ 23 tuổi ghi dấu ấn với 15 bàn thắng/kiến tạo mùa trước. Nhưng với việc Monaco bổ sung nhiều vị trí quan trọng trong hè 2025, Akliouche hoàn toàn có thể ra đi. Đại diện Ligue 1 đòi hỏi mức giá 70 triệu euro cho tiền vệ tấn công này.
Samu Aghehowa là viên ngọc tiếp theo, hứa hẹn trở thành món hời chuyển nhượng cho Porto. Cầu thủ cao 1,93 m từng suýt gia nhập Chelsea nhưng cuối cùng đầu quân cho Porto với mức giá chỉ 15 triệu euro. Tài năng 19 tuổi ghi 18 bàn và có 2 kiến tạo sau 22 trận mùa trước. Anh đang được Barcelona quan tâm.
Ademola Lookman là người hùng chung kết Europa League 2024 của Atlalanta với cú hat-trick vào lưới Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh với CLB rạn nứt vì "lời hứa suông". Lookman kiên quyết không trở lại tập luyện nhằm gây sức ép để Atalanta cho phép ra đi. Inter Milan vẫn đang chờ đợi Atalanta "bật đèn xanh" chuyển nhượng.
Lois Openda là đối tác ăn ý của Benjamin Sesko khi ghi 13 bàn cho RB Leipzig mùa trước. Đội bóng Bundesliga sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Openda, trong trường hợp không bán được Simons. Sunderland - đội bóng mua sắm rầm rộ nhất Premier League hè này, dành sự quan tâm lớn cho cầu thủ.
Dusan Vlahovic gia nhập Juventus với giá 70 triệu euro năm 2022, nhưng đang mất phong độ và lạc nhịp dưới thời HLV Igor Tudor. "Bà đầm già" yêu cầu anh giảm lương, hoặc phải ra đi. Newcastle có thể chiêu mộ Vlahovic nếu Alexander Isak chuyển tới Liverpool.
Sau mùa giải gây thất vọng, Conor Gallagher không còn là lựa chọn hàng đầu của HLV Simeone. Atletico Madrid chi 175 triệu euro cho tuyến giữa, buộc anh nhiều khả năng phải tìm bến đỗ mới trước World Cup 2026. Tottenham được đồn đoán muốn có cựu tiền vệ Chelsea.
