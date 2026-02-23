10 người ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

10 người bị ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, virus không xác định sau khi ăn món trứng cá Phúc Lộc Thọ.

10 người bi ngộ độc do ăn cá Phúc Lộc Thọ.

Sở Y tế Thanh Hóa mới có báo cáo kết quả điều tra, xác minh, xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhà ông Q.V.H. (trú tại thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) gửi Cục An toàn thực phẩm.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc, vào khoảng 11h30' ngày 19/2 (mùng 3 Tết), gia đình ông Q.V.H. tổ chức ăn Tết tại gia đình. Tổng cộng có 18 người tham gia bữa ăn.

Trong mâm cơm có các món lẩu thịt trâu, thịt gà, cá Phúc Lộc Thọ (có nơi gọi là cà rồng), nem và giò. Đồ uống có rượu trắng, rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu và ngâm ủ.

Đến 18h cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) thăm khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc điều trị.

Tiếp đó, khoảng 19h cùng ngày, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc xác định, các bệnh nhân trên bị nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định (trứng cá Phúc Lộc Thọ), nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim, phổi, điện tim và làm xét nghiệm tế bào sinh hóa, nước tiểu. Đến 10h 30' ngày 20/2, tất cả 10 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

Từ vụ việc trên, Sở Y tế Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, các loại động vật hoang dã, các loại thủy hải sản lạ mà không rõ cách chế biến.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 20/2 đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh, điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá xảy ra sau bữa ăn trưa ngày 19/2 tại nhà ông Q.V.H. (trú tại thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) khiến 10 người nhập viện.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Không ăn các loài động vật hoang dã, các loài thủy hải sản lạ mà không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường...