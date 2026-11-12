10 món phải tranh thủ ăn ngay khi Hà Nội trở lạnh

Những ngày nhiệt độ giảm là dịp để người ở Hà Nội tranh thủ thưởng thức các món nóng hổi, từ quà vặt vỉa hè đến những bữa lẩu, nướng quây quần.

Hà Nội đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc từ đêm 8/11 khiến nhiệt độ giảm sâu, trời rét rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét trong những ngày tiếp theo, trước khi nền nhiệt tăng dần từ khoảng 13/11. Cái lạnh khiến việc ra đường vào sáng sớm hay buổi tối trở nên ngại hơn, nhưng lại là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn nóng hổi.

Dưới đây, Tri Thức - Znews gợi ý 10 món ăn nóng hổi nên tranh thủ thưởng thức khi Hà Nội vẫn còn những ngày trời lạnh.

Bánh trôi tàu

Địa điểm gợi ý:

Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng (30 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm)

Bánh trôi tàu cô Vân (ngõ Đê Tô Hoàng, phường Bạch Mai)

Chè Bốn Mùa (số 4 Hàng Cân, phường Hoàn Kiếm)

Chè cô Huệ (75 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng)

Bánh trôi tàu là món ăn vặt quen thuộc mỗi khi Hà Nội vào mùa lạnh. Một bát thường có những viên bánh dẻo làm từ bột nếp, bên trong là nhân vừng đen, dừa hoặc đậu xanh, chan nước gừng ngọt ấm.

Vị cay nhẹ của gừng hòa cùng độ ngọt của nước đường, vị bùi của nhân và lớp vỏ nếp mềm dẻo tạo cảm giác ấm bụng. Thưởng thức một bát bánh trôi tàu nóng vào buổi chiều tối là trải nghiệm nhiều người chờ đợi mỗi khi trời trở lạnh.

Các món chè nóng

Địa điểm gợi ý:

Chè Bà Thìn (số 1 Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm)

Chè cô Huệ (75 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng)

Chè cô Nhung (chợ Hôm, đường Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng)

Mùa đông Hà Nội có nhiều lựa chọn chè nóng như chè sắn, chè bà cốt hay chè đậu đen. Mỗi loại mang một hương vị riêng nhưng đều được phục vụ khi còn ấm nóng.

Chè sắn có những miếng sắn bùi, dẻo, quyện trong phần nước chè sánh nhẹ, thơm mùi gừng. Chè bà cốt nổi bật với vị ngọt của đường nâu, hương gừng và gạo nếp mềm. Trong khi đó, chè đậu đen nóng có vị bùi, ngọt dịu, thích hợp cho những ai muốn tìm món ăn nhẹ nhàng trong ngày lạnh.

Bánh đúc nóng

Địa điểm gợi ý:

Ngõ 8B Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng

Ngõ 296 Minh Khai, phường Tương Mai

Khu tập thể C2 Trung Tự, phường Kim Liên

Ngõ 29 Thụy Khuê, phường Tây Hồ

Một bát bánh đúc nóng thường gồm phần bánh mềm mịn, chan nước mắm pha vừa vị, thêm thịt băm xào mộc nhĩ, hành phi và rau mùi. Khi ăn, thực khách trộn đều các nguyên liệu để phần bánh quyện với nước chan và nhân thịt.

Món ăn có kết cấu mềm, nóng sốt, vị béo của thịt và hành phi cân bằng với vị đậm đà của nước mắm. Đây là lựa chọn hợp lý cho bữa xế hoặc những hôm không muốn ăn quá no nhưng vẫn cần món nóng để làm ấm bụng.

Cháo sườn

Địa điểm gợi ý:

Cháo Thắng (71 Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm)

Cháo sườn sụn Huyền Anh (14 Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm)

Cháo sườn cô Là (2A Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm)

Cháo sườn sụn ngõ Huyện (ngõ Huyện, phường Hoàn Kiếm)

Cháo sườn là món ăn gắn với những hàng quà sáng và chiều của Hà Nội. Cháo được nấu nhuyễn, có độ sánh mịn, thường ăn kèm ruốc, thịt băm, hành phi và một chút tiêu.

Khi trời lạnh, bát cháo nóng càng thêm hấp dẫn nhờ vị ngọt từ nước ninh sườn, kết hợp với quẩy giòn bên ngoài, mềm bên trong khi nhúng vào cháo. Món ăn không cầu kỳ nhưng đủ ấm bụng, phù hợp cả với người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bánh giò

Địa điểm gợi ý:

Bánh giò Đông Các (33 Đông Các, phường Đống Đa)

Bánh giò chợ Nguyễn Công Trứ (Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng)

Bánh giò Ngọc Lâm (ngõ 154 Ngọc Lâm, phường Bồ Đề)

Chiếc bánh giò nóng với lớp bột gạo mềm, phần nhân thịt băm, mộc nhĩ và hành khô là món ăn quen thuộc của nhiều người Hà Nội. Bánh thường được gói trong lá chuối, khi mở ra vẫn còn nóng, tỏa mùi thơm đặc trưng.

Bánh giò có thể ăn riêng hoặc thêm giò lụa, chả cốm, dưa góp và tương ớt. Phần vỏ mềm mượt, nhân thịt đậm đà khiến món này trở thành lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày lạnh.

Khoai nướng, ngô nướng

Địa điểm gợi ý:

Đường Chùa Láng (phường Láng)

Đường Quán Thánh (phường Ba Đình)

Đường Ngô Sĩ Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Không khó để bắt gặp những điểm bán khoai, ngô nướng trên các con phố Hà Nội khi trời trở lạnh. Khoai lang được nướng đến khi lớp vỏ hơi sém, phần ruột bên trong mềm, bở và dậy mùi thơm. Ngô nướng có vị ngọt tự nhiên, hạt ngô nóng hổi, một số nơi còn phết thêm mỡ hành hoặc gia vị.

Đây là những món ăn vặt giản dị, dễ tìm và không cần chờ đợi lâu. Cầm củ khoai nóng trên tay, vừa đi dạo vừa thưởng thức cũng là một trong những trải nghiệm đặc trưng của mùa đông Hà Nội.

Bánh rán mặn

Địa điểm gợi ý:

Số 5 Lương Ngọc Quyến (phường Hoàn Kiếm)

103C6 Trần Huy Liệu (phường Giảng Võ)

Ngõ 285 Đội Cấn (phường Ngọc Hà)

11 Tô Ngọc Vân (phường Tây Hồ)

Bánh rán mặn có lớp vỏ làm từ bột nếp, chiên vàng giòn, bên trong là nhân thịt băm, miến và mộc nhĩ. Khi ăn, bánh thường được cắt nhỏ, chan nước chấm chua ngọt, ăn kèm rau sống hoặc dưa góp.

Sự đối lập giữa lớp vỏ giòn, phần nhân mềm nóng và nước chấm đậm vị khiến món ăn dễ gây thương nhớ. Một đĩa bánh rán vừa chiên xong đặc biệt phù hợp để thưởng thức trong những buổi chiều gió lạnh.

Mì gà tần

Địa điểm gợi ý:

Mì gà tần Thùy Liên (24 Hàng Bồ, phường Hoàn Kiếm)

Vua Gà Tần (39 Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm)

Mì gà tần Tông Đản (18B Tông Đản, phường Hoàn Kiếm)

Mì gà tần là món ăn được nhiều người lựa chọn khi muốn tìm một bữa ăn nóng, đậm đà. Gà thường được hầm cùng các vị thuốc bắc, ngải cứu và gia vị, tạo nên phần nước dùng có mùi thơm đặc trưng. Khi ăn cùng mì, thực khách có thêm phần sợi dai mềm, thấm nước dùng.

Thịt gà mềm, nước hầm nóng và vị hơi đắng nhẹ của ngải cứu tạo nên hương vị riêng cho món ăn. Đây là lựa chọn thích hợp cho bữa tối hoặc những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bánh ngô, bánh khoai rán

Địa điểm gợi ý:

162 Xã Đàn (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Ngõ chợ Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Ngõ chợ Ngô Sĩ Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Đường Chùa Láng (phường Láng)

Bánh ngô và bánh khoai là những món quà vặt bình dân thường xuất hiện tại các hàng ăn ven đường. Ngô hoặc khoai được trộn cùng bột, thêm chút đường rồi chiên thành từng miếng vàng ruộm.

Bánh ngon nhất khi vừa vớt khỏi chảo, lớp ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm và có vị ngọt bùi tự nhiên. Mùi thơm của khoai, ngô quyện với dầu nóng khiến món ăn trở thành lựa chọn khó bỏ qua khi đi ngang một hàng bánh rán trong ngày lạnh.

Lẩu, nướng

Địa điểm gợi ý:

Lẩu ếch đường Phó Đức Chính (phường Ba Đình)

Lẩu bò đường Văn Miếu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Lẩu riêu cua Nguyễn Biểu (phường Ba Đình)

Nếu các món ăn vặt phù hợp cho một buổi dạo phố, lẩu và nướng lại là lựa chọn dành cho những cuộc hẹn đông người. Một nồi lẩu nghi ngút khói với nước dùng chua cay, thịt, hải sản và rau xanh giúp bữa ăn thêm ấm cúng. Trong khi đó, những món nướng nóng trên bếp than hoặc bếp điện mang đến hương thơm hấp dẫn, thích hợp để vừa ăn vừa trò chuyện.

Trời lạnh cũng là thời điểm nhiều người muốn dành buổi tối bên gia đình, bạn bè thay vì những món ăn nhanh. Bởi vậy, một bữa lẩu hoặc nướng thường trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi khi Hà Nội bước vào mùa đông.