Bánh trôi tàu 'bác Phạm Bằng' mở cửa trở lại

Gắn liền với tên cố nghệ sĩ Phạm Bằng, hàng bánh trôi tàu trên phố Hàng Giầy là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách mỗi khi nhắc đến bánh trôi tàu ở Hà Nội.

Tấm biển gắn liền với quán suốt nhiều năm gần đây. Ảnh: Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng.

Sáng 5/10, hàng Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng chính thức mở cửa trở lại. Thông báo ngắn được đăng trên trang mạng xã hội của quán: "Ngày 5/10, quán mở bán trở lại để phục vụ quý khách".

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều thực khách, bởi đây là địa chỉ quen thuộc với những người yêu các món chè nóng ở khu phố cổ Hà Nội.

Quán nằm trên phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cái tên "bánh trôi tàu bác Phạm Bằng" vốn được gọi theo tên người chủ cũ - NSƯT Phạm Bằng, người gắn với hàng bánh suốt nhiều năm và trở thành một phần ký ức của thực khách Hà Nội mỗi khi trời chuyển lạnh.

Trước khi được biết đến rộng rãi với tên gọi "bánh trôi tàu bác Phạm Bằng", quán vốn là một hàng ăn nhỏ tại căn nhà trên phố Hàng Giầy. Không gian nhỏ, khách thường ngồi trên những chiếc ghế nhựa, cầm bát ăn tại chỗ.

Sau khi NSƯT Phạm Bằng qua đời ngày 31/10/2016, hàng bánh tạm đóng cửa khiến nhiều thực khách từng gắn bó với món ăn này tiếc nuối.

Đến cuối tháng 11/2017, hàng bánh mở bán trở lại tại địa chỉ cũ, do con trai cố nghệ sĩ là anh Phạm Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình tiếp quản.

Những món quen thuộc tại quán gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Ảnh: @littlequanzzz.

Thực đơn của hàng bánh có 3 món quen thuộc gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù.

Bánh trôi tàu thường gồm hai viên nhân đậu xanh và nhân dừa, chan trong nước đường gừng nóng. Lục tàu xá có phần chè màu vàng nhạt, làm từ đậu xanh cùng một số nguyên liệu như trần bì và củ mã thầy. Chí mà phù lại có màu đen đặc trưng của vừng xay, kết hợp với nước đường tạo thành món chè sánh mịn.

Điểm được nhiều thực khách nhắc đến là hương vị của các món không quá cầu kỳ. Một số khách từng ăn ở quán nhận xét bánh có vị thanh, không quá ngọt. Trong khi những người đã gắn bó từ thời bác Phạm Bằng còn bán thường chú ý đến việc hương vị hiện tại vẫn giữ được nét quen thuộc.