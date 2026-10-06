Quán bánh trôi tàu 'bác Phạm Bằng' ngày mở cửa trở lại

Tiếp quản hàng bánh trôi tàu mang tên bố, anh Nguyễn Thanh Tùng nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh để có thể đón thêm nhiều thực khách, gìn giữ nghề "khởi nghiệp" của bố mẹ.

Tấm biển quen thuộc của hàng bánh trôi tàu bác Phạm Bằng suốt nhiều năm.

15h30 ngày 5/10, anh Phạm Thanh Tùng cặm cụi xếp những chiếc ghế nhựa nhỏ bên trong con ngõ trên phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trên bếp, những nồi bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù đã được chuẩn bị sẵn, chờ những vị khách đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tấm biển ghi 3 món ăn quen thuộc được treo lên. Con ngõ nhỏ dần trở nên nhộn nhịp khi khách ghé tới.

Đây là ngày đầu tiên hàng bánh trôi tàu của gia đình anh Tùng mở cửa trở lại trong năm 2026, sau 6 tháng tạm nghỉ. Chỉ khoảng 30 phút sau khi bắt đầu bán, mẻ bánh trôi tàu đầu đã hết. Các thành viên trong gia đình luôn tay chuẩn bị, nặn và nấu những mẻ tiếp theo để kịp phục vụ thực khách.

"Nhà tôi thường bắt đầu bán từ khoảng tháng 10 hàng năm, từ 15h30 đến 22h. Thời tiết lạnh tôi mới bắt đầu mở hàng, vì những món này chủ yếu bán vào mùa đông", anh Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

3 món được bán gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù.

Mỗi năm chỉ bán khoảng 6 tháng

"Bánh trôi bác Phạm Bằng" là cái tên nhiều khách quen gọi quán ăn này, gắn với tên tuổi cố NSƯT Phạm Bằng - người chủ gắn với quán suốt nhiều năm và trở thành một phần ký ức của thực khách Hà Nội mỗi khi trời chuyển lạnh.

Anh Phạm Thanh Tùng, con trai cố nghệ sĩ, tiếp quản cơ sở sau khi bố mình qua đời vào năm 2016.

3 món chính được bán tại đây gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Đây đều là những món ăn được bố mẹ anh truyền lại và gắn với hàng bánh suốt nhiều năm.

Vào "mùa" bán bánh, mỗi ngày anh Tùng cùng các thành viên trong gia đình tự chuẩn bị nguyên liệu, nặn bánh và nấu các món chè. Công việc bắt đầu từ trước giờ mở cửa khá lâu để khi khách đến, những bát chè nóng có thể được phục vụ ngay.

Các món ăn được các thành viên trong gia đình cùng chuẩn bị.

Bánh trôi tàu là món được nhiều thực khách biết đến nhất. Một bát thường có hai viên bánh lớn, một viên nhân dừa và một viên nhân vừng đen. Bánh được chan nước đường gừng nóng, mùi gừng thơm đậm, vừa đủ để làm ấm người trong những ngày se lạnh.

Lục tàu xá có phần khác biệt hơn. Đây là món chè đậu xanh được đánh nhuyễn, dùng nóng với vị thơm đặc trưng của trần bì (vỏ quýt khô). Bên trong còn có những miếng củ năng thái nhỏ, tạo cảm giác hơi sần sật khi ăn cùng phần chè mềm mịn. Hạt sen được nấu cùng góp thêm vị bùi và mùi thơm nhẹ.

Trong khi đó, chí mà phù có hương vị nổi bật từ vừng đen. Phần chè sánh, thơm đậm và có vị bùi đặc trưng.

Ba món có cách chế biến và hương vị khác nhau nhưng đều có điểm chung là được ăn khi còn nóng. Vì thế, hàng bánh thường chỉ xuất hiện trong những tháng thời tiết chuyển lạnh.

Thực khách tấp nập trong ngày mở hàng đầu tiên của năm 2026, chiều 5/10.

Nhiều thực khách quen cũng đã hình thành thói quen chờ quán mở cửa mỗi mùa đông.

Chị Phương Loan (35 tuổi, phường Hai Bà Trưng) biết đến hàng bánh từ năm 2017. Từ đó, gần như mùa đông nào chị cũng ghé qua. Có khi chị ngồi lại trong con ngõ nhỏ để ăn một bát bánh nóng, lần khác lại mua mang về.

"Điều tôi thích là vị ở đây không quá ngọt. Có hôm ăn một bát vẫn thấy thèm, tôi có thể ăn thêm bát thứ hai", chị Loan nói.

Với những khách đã quen từ nhiều năm, việc hàng bánh mở cửa trở lại cũng giống như một dấu hiệu báo mùa lạnh ở Hà Nội đã bắt đầu.

Muốn mở thêm chi nhánh

Từ năm 2017 đến nay, sau khi tiếp quản quán bánh trôi từ bố mẹ, anh Tùng thấy phần lớn khách đến vẫn là những người đã biết và yêu thích hương vị của quán từ nhiều năm. Cũng chừng đó thời gian, anh muốn và tìm cách giữ cách làm và hương vị vốn có.

"Đây là công việc mà bố mẹ tôi đã gây dựng, có thể xem như khởi nghiệp. Tôi muốn tiếp tục giữ tâm huyết của bố mẹ, vừa gìn giữ những gì gia đình để lại, vừa cố gắng phát triển để quán có thể duy trì lâu dài", anh Tùng nói.

Những nồi bánh, chè được đặt ngay trước mặt thực khách bên trong con ngõ nhỏ.

Hàng bánh nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy, không có không gian rộng hay cách bài trí cầu kỳ. Những chiếc ghế nhựa thấp được đặt sát nhau, khách đến ăn thường ngồi ngay trong ngõ hoặc mua mang về. Sau nhiều năm, địa điểm này vẫn là nơi thực khách tìm đến mỗi khi mùa đông Hà Nội bắt đầu.

Anh Tùng cho biết hiện tại gia đình vẫn tập trung duy trì hàng bánh tại đây. Tuy nhiên, trong tương lai, anh có suy nghĩ về việc mở thêm chi nhánh để phục vụ nhiều khách hơn.

Với anh Tùng, mở rộng nếu có cũng không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là làm sao để những món ăn gia đình đã gắn bó nhiều năm vẫn giữ được hương vị và cách làm vốn có.