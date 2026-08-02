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Zidane tạo cơn sốt. Ảnh: Reuters.
Theo truyền thông Pháp, toàn bộ 80.000 vé của trận đấu giữa đội tuyển nước này và Italy tại Nations League vào ngày 3/10 được bán hết chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Cuộc đối đầu này không chỉ đánh dấu màn ra mắt của Zidane trên băng ghế huấn luyện "Les Bleus", mà còn mở ra hành trình mới trong bản hợp đồng có thời hạn bốn năm với mục tiêu lớn nhất là chinh phục chức vô địch World Cup 2030.
Điều đặc biệt là đối thủ đầu tiên của chiến lược gia 54 tuổi lại chính là Italy - đội tuyển gắn liền với một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của ông.
Cách đây đúng 20 năm, Zidane chơi trận cuối cùng trong màu áo tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2006 gặp Italy. Đó là trận đấu huyền thoại mà cựu tiền vệ này bị truất quyền thi đấu sau cú húc đầu vào Marco Materazzi. Hình ảnh ấy trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
Chia sẻ trước trận đấu, Zidane thừa nhận Italy luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. "Italy rất đặc biệt với tôi, bởi tôi từng thi đấu ở đó và có thể nói tiếng Italy", cựu danh thủ người Pháp cho biết.
Zidane được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt tuyển Pháp suốt 14 năm. Nhiệm vụ của huyền thoại người Pháp là giúp "Les Bleus" duy trì vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới trong hành trình hướng tới World Cup 2030.
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