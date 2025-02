Giải thưởng tôn vinh nhà phát hành ứng dụng và game có sức ảnh hưởng lớn Sensor Tower APAC Awards mới đây đã công bố Zalo là Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất năm 2024.

Zalo dành giải thưởng quốc tế Sensor Tower APAC Awards 2024

Theo đó, Zalo được vinh danh là Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất (Best Multi-Function Messaging App) năm 2024. Giải thưởng nằm trong nhóm hạng mục lớn Các ứng dụng xuất sắc nhất năm 2024 với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu khác như Grab, Binance, rednote, Xiaomi…

Zalo đạt giải Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất của Sensor Tower APAC Awards 2024 (Nguồn: Sensor Tower)

Sensor Tower APAC Awards là giải thưởng uy tín hàng năm dựa trên dữ liệu của Sensor Tower - Đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp thông tin về thị trường và các chỉ số hoạt động hiệu quả trên hệ sinh thái ứng dụng di động cũng như tiếp thị số. Sensor Tower APAC Awards 2024 tôn vinh các game và ứng dụng di động có ảnh hưởng đáng kể tới thị trường nội địa và quốc tế với hai nhóm hạng mục lớn: Best Games of 2024 (Những trò chơi điện tử xuất sắc nhất 2024) và Best Apps of 2024 (Những ứng dụng tốt nhất năm 2024). Giải thưởng dành cho Zalo nằm ở nhóm hạng mục Best Apps of 2024.

Ở hạng mục giải thưởng Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất năm 2024, Sensor Tower khẳng định Zalo là công cụ thiết yếu cho giao tiếp trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với hơn 254 triệu lượt tải về ứng dụng. Qua đó khẳng định vai trò kết nối người dùng một cách sâu rộng cũng như sự hiện diện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở cả thành thị và nông thôn tại Việt Nam.

Trong khi một số ứng dụng tạo ra sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, một số ứng dụng khác cho thấy dấu ấn tích cực trong những thị trường cụ thể. Tất cả các ứng dụng được vinh danh đều cho thấy sự am hiểu sâu rộng thị trường và mang đến những trải nghiệm người dùng đặc biệt.

Theo ước tính của Sensor Tower, vào năm 2024, người dùng thiết bị di động trên toàn cầu đã chi 150 tỷ đô la cho App Store và Google Play, tăng 13% so với năm 2023. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp di động cũng tiếp tục định hình lại hành trình trải nghiệm số, thay đổi cách người dùng giải trí, tương tác xã hội, mua sắm, làm việc, học tập…

Các game & ứng dụng đạt giải Sensor Tower APAC Awards 2024 (Nguồn: Sensor Tower)

Giải thưởng Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất năm 2024 tại Sensor Tower APAC Awards nối dài những thành tích Zalo đã đạt được tại Việt Nam và trên trường quốc tế.

Trước đó vào năm 2024, Zalo cũng đã củng cố vị thế nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích (số liệu ghi nhận theo Báo cáo The Connected Consumer của Decision Lab). Cụ thể trong Quý III/2024, Zalo vượt qua các tên tuổi lớn là Facebook và Messenger với 85% tỷ lệ sử dụng. Đồng thời, tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất trong 16 quý liên tiếp kể từ năm 2020 - cột mốc đánh dấu bước đột phá của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số 1 Việt Nam.

Đáng chú ý, Zalo cũng là nền tảng được yêu thích nhất bởi 3 nhóm thế hệ người dùng là Gen X, Gen Y và Gen Z. Với đa dạng các nhóm người dùng, tính đến hết năm 2024, Zalo đã ghi nhận đạt gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và chạm mốc 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày.

Những cột mốc ấn tượng trên hành trình phát triển đã minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Zalo để mang tới ngày càng nhiều những giải pháp tích hợp đa dạng cho đời sống hàng ngày của người dùng. Định hướng phát triển bền vững với trọng tâm xoay quanh người dùng Việt sẽ tiếp tục là nền tảng để Zalo đầu lực nguồn lực, đồng hành cùng người dùng tối ưu các phương diện của cuộc sống ngày một thông minh và tiện lợi hơn.