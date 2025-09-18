YouTuber 'Giao Heo' qua đời vì tai nạn

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hồ Hoàng Giao, nhà sáng tạo nội dung công nghệ, ẩm thực nổi tiếng, qua đời ngày 18/9 vì tai nạn giao thông. Sự ra đi bất ngờ của nam YouTuber khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhà sáng tạo Giao Heo qua đời ngày 18/9 vì tai nạn giao thông. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Kim Anh, vợ YouTuber Hồ Hoàng Giao xác nhận thông tin trên Internet trong chiều 18/9 về nhà sáng tạo nội dung nói trên. Nam YouTuber đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông khi du lịch Tây Bắc bằng xe máy trong buổi sáng cùng ngày.

Ông Hồ Hoàng Giao, được biết đến với biệt danh Giao Heo là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên Internet, có hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng. Nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn dịch bệnh bằng các video nấu ăn hấp dẫn, được đăng tải ở TikTok, YouTube.

Những năm gần đây, ông Giao chuyển hướng nội dung sang mảng công nghệ. Trong những video đã đăng tải, nam YouTuber cho biết đây là niềm đam mê khác của bản thân, bên cạnh công việc đầu bếp.

Nội dung của nhà sáng tạo được yêu thích bởi cách tiếp cận mộc mạc, cung cấp thông tin đơn giản với khán giả phổ thông. Ngoài ra, mức độ đầu tư lớn cho các thiết bị phục vụ công việc như máy quay chuyên dụng, ống kính cine, robot cũng tạo ra ngách nội dung độc đáo so với ngành.

Không chỉ phục vụ khán giả trong nước, ông Giao cũng hướng video của mình đến tập người dùng quốc tế. Video về thiết lập máy tính độc lạ, đồ trang trí cơ khí, robot… của Giao Heo nhận được phản hồi tích cực từ tài khoản ngoại quốc.

Sau thông tin sốc, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi của ông Hồ Hoàng Giao.

“Lâu lâu nhắn tin trên mạng, không quá thân thiết trong công việc nhưng cũng gặp anh nhiều lần. Lần đầu gặp ông anh, chưa gặp bao giờ mà mình đã nhây, chạy lại xoa đầu từ phía sau. Ông anh hiền khô, chỉ cười thôi. Từ đó lần nào gặp cũng một đống video trêu chọc ổng, xong hai anh em cợt nhả. Giờ cũng không dám đăng lại nữa.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của anh Giao Heo - nhà sáng tạo nội dung công nghệ và ẩm thực. Chúc anh có một hành trình ý nghĩa ở thế giới bên kia”, reviewer Tuấn Ngọc Đây chia sẻ trên mạng xã hội.

