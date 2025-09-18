Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Microsoft có giám đốc mới phụ trách thị trường Việt Nam

Tân lãnh đạo các thị trường mới nổi chia sẻ mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng Việt Nam để mở ra những cơ hội mới.

Ổng Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành phụ trách các Thị trường Mới nổi. Ảnh: Microsoft.

Microsoft vừa công bố lãnh đạo của các thị trường mới nổi tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo đó, ông Dhanawat Suthumpun sẽ trở thành Giám đốc Điều hành phụ trách các Thị trường mới nổi, bên cạnh vai trò hiện tại là Giám đốc Điều hành của Microsoft Thái Lan.

Trên cương vị mới này, ông Dhanawat sẽ tiếp tục với cam kết của Microsoft trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Hoạt động này đóng góp cho sự đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế toàn diện của Việt Nam.

Ông Dhanawat cho biết rất vinh dự khi đảm nhận vai trò lãnh đạo các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam. Giám đốc mới phụ trách thị trường Việt Nam của Microsoft cũng nhận định đây là cơ hội để đóng góp vào hành trình phát triển tương lai số và mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam.

“Trong thời gian tới, tôi mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng Việt Nam để mở ra những cơ hội mới, trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức đạt được nhiều thành công vượt trội hơn trong kỷ nguyên của AI”, ông cho biết.

Ông Dhanawat có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành công nghệ thông tin. Trong đó, ông dành 8 năm dẫn dắt hoạt động của Microsoft Thái Lan. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bang California, San Bernardino và Cử nhân Kế toán tại Đại học Assumption, Bangkok.

Trước khi gia nhập Microsoft, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Hewlett-Packard và IBM. Đây là những nơi ông phụ trách phát triển kinh doanh khối doanh nghiệp và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á.

thị trường mới nổi Microsoft Bill Gates Microsoft Đông Nam Á Việt Nam

