AI thúc đẩy Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư trung tâm dữ liệu

Với sự bùng nổ AI, các chuyên gia dự báo trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ thu hút hàng loạt siêu trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Ông Pang XingJian, Tổng giám đốc Tổng Giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TA.

Việt Nam đang nổi lên như điểm đến mới thu hút các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Theo các chuyên gia tại Hội nghị Đổi mới Sáng tạo 2025 do Schneider tổ chức tại Hà Nội, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra cơ hội chưa từng có cho thị trường này tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Singapore đã chiếm vị trí số một ở Đông Nam Á về trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, thị trường này đã hết dư địa về quỹ đất và năng lượng.

"Một số nhà đầu tư quốc tế bắt đầu chuyển qua Malaysia, cụ thể là khu Johor Bahru. Tuy nhiên Malaysia không có đủ trữ lượng điện sạch để phục vụ các trung tâm dữ liệu xanh trong tương lai", ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinaCapital phân tích.

Theo ông Hải, Việt Nam đang trở thành điểm đến được quan tâm nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế về siêu trung tâm dữ liệu. Lý do chính bao gồm chi phí đất đai và nhân công dễ chịu hơn so với các nước khác. Quan trọng nhất, Việt Nam có trữ lượng điện sạch gần như cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

"Hầu như tất cả nhà đầu tư về siêu trung tâm dữ liệu ở Mỹ và các nước xung quanh đều đang rất muốn vào Việt Nam", ông Hải cho biết.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm. Ảnh: BTC.

Ông Pang XingJian, Tổng giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á cũng đồng tình với đánh giá này. "Khi tôi so sánh Việt Nam với các nước khác trong khu vực châu Á như Singapore, Indonesia, Ấn Độ thì Việt Nam đang có vị thế rất hay để có thể vươn lên dẫn đầu", ông Pang nhận định.

AI phát triển kéo theo nhu cầu năng lượng khổng lồ. Một truy vấn AI cơ bản đã tiêu thụ gấp 10 lần điện năng so với một lượt tìm kiếm Google. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, dự báo đến năm 2028, AI có thể chiếm 15-20% tổng mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu.

Riêng tại Việt Nam, tỷ trọng điện năng AI trong các trung tâm dữ liệu dự kiến tăng từ 8% năm 2023 lên 15-20% vào năm 2028. Điều này đặt ra thách thức lớn về đảm bảo nguồn cung điện ổn định.

Theo quy luật quốc tế, một quốc gia chỉ cần đón được một hyperscaler đầu tiên thì sẽ có thêm 2-3 hyperscaler khác lựa chọn trong những năm tiếp theo.

"Tôi tin rằng Việt Nam trong 1 năm sắp tới chỉ cần kéo được một hyperscaler vào thì 3 năm nữa chúng ta sẽ thấy đủ mặt các ông lớn hyperscaler toàn cầu ở đây", chuyên gia của VinaCapital tiết lộ.

Theo Deloitte, thị trường AI tại Việt Nam có thể đạt 65 tỷ USD vào năm 2035. Trong đó, phân bổ trên ba phân khúc: ứng dụng ( 30 tỷ USD ), nền tảng ( 10 tỷ USD ) và cơ sở hạ tầng ( 25 tỷ USD ).

Báo cáo của Credence Research cũng cho thấy thị trường AI Việt Nam sẽ tăng trưởng trung bình 15,8% mỗi năm, đạt quy mô 1,52 tỷ USD vào năm 2030. Thậm chí có thể đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040.

TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, 5 năm tới sẽ là "thời cơ vàng" để Việt Nam đón dòng vốn đầu tư công nghệ toàn cầu.

"Chúng ta đã tạo ra được một hành lang pháp lý, môi trường tốt, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong, dẫn dắt và tập trung ở Việt Nam", ông Khải khẳng định.

Hiện tại, Quốc hội và Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo và Luật An ninh dữ liệu. Dự kiến sẽ đưa vào kỳ họp thứ 10 sắp tới để tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đại diện Schneider Electric cam kết xây dựng hệ sinh thái và mối quan hệ hợp tác tại Việt Nam. "Chúng tôi muốn tạo điều kiện để đối tác và khách hàng thực sự đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam", ông Pang XingJian khẳng định.

Tập đoàn cũng đưa ra nhiều giải pháp mới trong việc xây dựng lưới điện thông minh. Hệ thống này được tích hợp AI để tối ưu hóa phân phối và sử dụng năng lượng, giúp Việt Nam vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tạo động lực cho chuyển đổi số.